Садіо Мане побився з Лероєм Сане після матчу проти "Манчестер Сіті" в Лізі чемпіонів.

Після першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між "Баварією" і "Манчестер Сіті" (0:3) у роздягальні німецького клубу стався скандальний інцидент. Сенегальський вінгер Садіо Мане на емоціях побив свого партнера по команді - німецького нападника Лероя Сане.

Керівництво "Баварії" вирішило дуже серйозно покарати сенегальця за цей проступок.

Як повідомляє авторитетне видання Bild, Мане був оштрафований на суму в 300 тисяч євро.

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Це найбільший штраф в історії "Баварії", одержуваний футболістом. До цього клуб штрафував Франка Рібері за бійку з Ар'єном Роббеном на 50 тисяч євро.

Варто відзначити, що Садіо ще легко відбувся, оскільки спочатку мова йшла про розірвання контракту з сенегальським футболістом, але все залишилося на рівні чуток. Також обговорювався штраф у розмірі 2 мільйонів євро (це місячна зарплата Мане), але керівництво "Баварії" було поблажливим до сенегальця, оскільки у нього недавно померла тітка.

Нагадаємо, раніше "Баварія" відсторонила Мане від матчу проти "Хоффенхайма" в рамках німецької Бундесліги. У цій грі мюнхенці сенсаційно втратили очки, зігравши внічию - 1:1.

Садіо Мане перейшов до "Баварії" з "Ліверпуля" влітку 2022 року за 32 мільйони євро.

У складі мюнхенського клубу сенегалець зіграв 32 матчі, забив 11 голів і віддав 5 результативних передач.

Додамо, що 19 квітня "Баварія" зіграє матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті". Гра пройде на стадіоні "Альянц Арена" в Мюнхені. Початок зустрічі - о 22:00 за київським часом.

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