"Баварія" спробує відіграти три м'ячі, пропущені в першій грі в Манчестері.

У середу, 19 квітня, відбудеться матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між "Манчестер Сіті" і "Баварією".

Зустріч пройде на стадіоні "Альянц Арена" в Мюнхені. Головним арбітром поєдинку призначений французький рефері Клеман Тюрпен.

Перший команд відбувся тиждень тому і завершився розгромною перемогою "Манчестер Сіті" з рахунком 3:0. Голами у складі "городян" відзначилися Родрі, Бернарду Сілва і Ерлінг Холанд.

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Після поразки від "Манчестер Сіті" мюнхенці сенсаційно втратили очки в чемпіонаті Німеччини в грі з "Хоффенхаймом" (1:1).

В цілому, після звільнення Юліана Нагельсмана з поста головного тренера і призначення на цю посаду Томаса Тухеля, справи у "Баварії" йдуть не дуже добре. З останніх п'яти ігор німці виграли лише дві, один раз зігравши внічию і двічі програвши.

"Манчестер Сіті", в свою чергу, знаходиться в приголомшливій формі. Підопічні Пепа Гвардіоли виграли 10 матчів поспіль у всіх турнірах. Після перемоги над "Баварією" англійський клуб в рамках АПЛ впевнено обіграв "Лестер" (3:1).

Також варто відзначити, що у "Баварії" є проблеми всередині колективу. Після матчу проти "Манчестер Сіті" в роздягальні побилися зіркові футболісти мюнхенців Садіо Мане і Лерой Сане. У клубі підтвердили цю інформацію і повідомили, що сенегальський вінгер був покараний відстороненням від матчу проти "Хоффенхайма". Пізніше Томас Тухель повідомив, що до повторної гри проти "Сіті" Мане буде готується разом з командою, проте його участь у грі під питанням.

Баварія - Манчестер Сіті: прогноз

Шанси команд на перемогу у повторній грі, на думку букмекерів, практично рівні. Так, на перемогу "Манчестер Сіті" можна поставити з коефіцієнтом 2,44, а тріумф "Баварії" оцінюється коефіцієнтом 2,75. Нічия - 3,80.

На гол мюнхенців у дуелі з "городянами" коефіцієнт 1,22, а на гол команди Пепа Гвардіоли - 1,19.

На думку аналітиків, в матчі "Баварія" - "Манчестер Сіті" буде забито не менше трьох голів. Ставки на тотал більше 2,5 приймаються з коефіцієнтом 1,54, на тотал менше 2,5 коефіцієнт - 2,55.

Фахівці вважають, що зустріч команд закінчиться перемогою "Манчестер Сіті", ймовірно, з рахунком 2:1. На такий результат букмекери приймають ставки з коефіцієнтом 9,50.

Вихід "Баварії" в 1/2 фіналу буде справжньою сенсацією. Ставки на прохід німецького клубу в наступний раунд приймаються з коефіцієнтом 15,00. На прохід "Сіті", в свою чергу, коефіцієнт - 1,03.

Баварія - Манчестер Сіті: трансляція

На території України в прямому ефірі матч-відповідь 1/4 фіналу між "Баварією" і "Манчестер Сіті" транслюватиме відеосервіс MEGOGO.

Початок гри - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги чемпіонів є мадридський "Реал", який у торішньому фіналі виграв у "Ліверпуля".

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