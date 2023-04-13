Поки що нападник буде недоступний, як мінімум, на один матч.

Нападник мюнхенської "Баварії" Садіо Мане вляпався у гучний скандал. Як повідомило німецьке видання Bild, сенегалець побив свого одноклубника.

Під руку африканського футболіста потрапив один з його конкурентів на позиції вінгера Лерой Сане. Сталося це після першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті", у якому мюнхенці програли з рахунком 0:3. Поєдинок відбувався в Англії у вівторок, 11 квітня.

Градус між гравцями почав збільшуватися ще на полі. Мане не сподобалося, як з ним спілкувався Сане під час матчу. Після зустрічі Садіо перший накинувся на Лероя. Їх розбороняли одноклубники.

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Після прильоту до Німеччини телекамери спіймали Лероя Сане, у котрого була розбита губа. Він намагався приховати це, прикушуючи її. У Мане явних пошкоджень не було.

Сьогодні, 13 квітня, "Баварія" випустила офіційну заяву щодо цього інциденту:

"Садіо Мане не буде включений до складу команди ФК "Баварія" на домашній матч проти "Гоффенгайма", який відбудеться цієї суботи. Це пов’язано з його неправильною поведінкою після матчу Ліги чемпіонів "Баварії" проти "Манчестер Сіті". Також Мане буде оштрафований", - йдеться у зверненні клубу.

Відзначимо, що Мане проводить перший сезон у складі мюнхенців. У той же час Сане виступає за "Баварію" третій рік поспіль. До цього обидва футболісти грали у Англії. Вони представляли клуби, котрі постійно боролися за чемпіонство: "Ліверпуль" (Мане) та "Манчестер Сіті" (Сане).

У цьому сезоні на рахунку Садіо 11 голів та п’ять асистів у 32 матчах. Лерой провів 36 ігор, відзначившись 13-ма м’ячами і вісьмома результативними передачами.

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