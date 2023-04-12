"Баварія" програла на виїзді "Манчестер Сіті" з різницею в три м'ячі.

У вівторок, 11 квітня, "Манчестер Сіті" розгромив "Баварію" у першому поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Головний тренер мюнхенського клубу Томас Тухель прокоментував результат матчу. Німецький фахівець вважає, що його команда не заслуговувала поразки з таким рахунком.

"Я взагалі не згоден з результатом - нас покарали в тих фазах, де ми були краще. Нас просто жорстоко покарали.

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Мені здавалося, що ми дуже добре грали до рахунку 0:2. Не хочу говорити про результат. Я бачив дуже хороший виступ до 70-ї хвилини.

Вважаю, що ми заслужили забити хоча б один гол і пропустили один-два зайвих м'ячі. Нашим гравцям трохи не вистачило впевненості і готовності.

Звичайно, результат гіркий для нас, але сьогодні я трохи закохався в свою команду, в те, як хлопці виступали. Навіть якщо це прозвучить дивно, я отримав масу задоволення", - наводить слова Томаса Тухеля офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, "Баварія" на виїзді програла "Манчестер Сіті" з рахунком 0:3, що зводить практично до нуля шанси німецького клубу на вихід до півфіналу Ліги чемпіонів.

Матч-відповідь команди зіграють 19 квітня в Мюнхені на стадіоні "Альянц Арена".

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