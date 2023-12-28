Тренер "Челсі" виставив на матч АПЛ наймолодший склад в історії клубу.

У середу, 28 грудня, лондонський "Челсі" обіграв "Крістал Пелас" в рамках 19-го туру чемпіонату Англії з футболу.

На цю гру головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно виставив наймолодший склад в історії клубу, повідомляє Opta.

Середній вік гравців "Челсі" склав 23 роки і 21 день. Українському вінгеру "синіх" Михайлу Мудрику, який вийшов у старті, на даний момент 22 роки.

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Крім того, це був наймолодший стартовий склад в АПЛ з 2017 року, а також восьмий наймолодший склад в історії елітного дивізіону чемпіонату Англії.

Додамо, що "Челсі" виграв у "Крістал Пелас" з рахунком 2:1. Один з голів лондонців забив Михайло Мудрик. На рахунку українця вже 3 голи і 2 гольові передачі в 17 іграх в рамках АПЛ.

У турнірній таблиці чемпіонату Англії з футболу "Челсі" займає десяте місце. У поточному сезоні у команди не дуже стабільні результати: 7 перемог, 4 нічийних результату і 8 поразок.

У наступному турі Англійської Прем'єр-ліги "Челсі" зіграє проти "Лутона". Гра відбудеться 30 грудня. Початок - о 14:30 за київським часом.

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