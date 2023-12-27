Перемогу "Челсі" принесли голи Михайла Мудрика і Чуквунонсо Мадуеке.

У середу, 27 грудня, відбувся поєдинок 19-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Челсі" приймав "Кристал Пелас".

Гра проходила на стадіоні "Стамфорд Брідж" і завершилася перемогою команди Михайла Мудрика.

Перший гол у матчі забили господарі поля - на 13-й хвилині зустрічі український вінгер Михайло Мудрик забив з передачі Мало Гюсто. У кінцівці першого тайму гості зрівняли рахунок - Мікаель Олісе відзначився після передачі Джордана Айю.

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Перемогу для "Челсі" вирвав Чуквунонсо Мадуеке, який реалізував пенальті на 88-й хвилині зустрічі.

"Челсі" - "Крістал Пелас" - 2:1

Голи: Мудрик, 13, Мадуеке, 88 пен - Олісе, 45+1

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі на цю гру і відіграв 71 хвилину. Статистичний портал Sofascore оцінив гру українця в 7,5 бала.

Після 19-ти турів "Челсі" набрав 25 очок і займає 10-ту позицію в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. "Крістал Пелас" з 18 балами йде на 16-й позиції.

У наступному турі чемпіонату Англії "Челсі" зустрінеться з "Лутоном", а "Крістал Пелас" зіграє проти "Брентфорда".

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