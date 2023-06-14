Збірна України зіграє перший офіційний матч під керівництвом Сергія Реброва.

У п'ятницю, 16 червня, відбудеться поєдинок третього туру відбору на Євро-2024 з футболу, в якому зустрінуться національні збірні Північної Македонії та України.

Гра пройде на стадіоні "Тоше Проескі" в Скоп'є.

Судити цей матч буде швейцарська бригада арбітрів на чолі з Лукасом Фендріхом. Допомагати йому будуть Стефан де Алмейда і Йонас Ерні. Резервний арбітр - Алессандро Дудич.

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Збірні Північної Македонії та України зіграли по одному матчу в рамках кваліфікації чемпіонату Європи-2024. "Синьо-жовті" програли в гостях національній команді Англії з рахунком 0:2, а збірна Північної Македонії здобула перемогу над Мальтою (2:1).

Між собою збірні України та Північної Македонії в офіційних турнірах зустрічалися тричі, всі три матчі виграли "синьо-жовті". Двічі українці обіграли збірну Північної Македонії в рамках відбору на Євро-2016: 1:0 на своєму полі і 2:0 в гостях. Ще одну перемогу "синьо-жовті" здобули в груповому раунді фінальної частини Євро-2020. Тоді збірна України виграла під керівництвом Андрія Шевченка з рахунком 2:1.

Північна Македонія - Україна: прогноз

Фаворитом цього протистояння, на думку аналітиків, є команда Сергія Реброва.

На тріумф збірної України приймаються ставки з коефіцієнтом 1,95. Перемога Північної Македонії - 4,30. Нічия - 3,45.

Букмекери вважають, що в цьому матчі не буде забито дуже багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 - 2,28, тотал менше 2,5 - 1,67.

Поставити на гол збірної України в поєдинку проти Північної Македонії можна з коефіцієнтом 1,26.

Найбільш вірогідним результатом зустрічі аналітики вважають перемогу збірної України з рахунком 1:0. На цей результат коефіцієнт 6,10.

Нагадаємо, 12 червня збірна України зіграла контрольний поєдинок проти національної команди Німеччини. Гра завершилася внічию з рахунком 3:3. Це був дебютний матч для Сергія Реброва на посаді головного тренера "синьо-жовтих".

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