Андре Онана покинув мундіаль в Катарі після сварки з головним тренером Рігобером Сонгом.

Зірковий голкіпер міланського "Інтера" і збірної Камеруну Андре Онана оголосив про завершення кар'єри в національній команді.

26-річний футболіст заявив, що тепер буде підтримувати збірну Камеруну тільки в якості вболівальника.

"Кожна історія, якою б прекрасною вона не була, має кінець. І моя історія зі збірною Камеруну підійшла до кінця. Гравці приходять і йдуть, імена швидкоплинні, але Камерун важливіший за будь-яку людину чи футболіста.

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Камерун - вічний, як і моя любов до національної команди і до наших уболівальників, які підтримували нас, яким би важким не був момент. Мої почуття ніколи не зміняться. Моє камерунське серце буде битися, де б я не був. Я завжди буду боротися за те, щоб прославляти Камерун.

Я буду підтримувати збірну як фанат, так само як це роблять понад 27 мільйонів камерунців. Я можу лише подякувати всім, хто вірив у мене", - написав Онана у своїх соціальних мережах.

Онана вперше зіграв за збірну Камеруну у вересні 2016 року. З цього моменту голкіпер провів у національній команді 34 матчі і допоміг камерунцям кваліфікуватися на чемпіонат світу в Катарі.

Представник "Інтера" їхав у статусі основного воротаря на ЧС-2022. Однак, на мундіалі в Катарі Онана зіграв тільки один матч - проти Швейцарії (0:1). Потім у голкіпера стався конфлікт з головним тренером збірної Камеруну Рігобером Сонгом. Наставник команди нібито мав претензії з приводу занадто авантюрного стилю гри Андре і просив змінити підхід. Воротар відмовився, тому його покарали виключенням із заявки.

Рігобер Сонг заявляв, що Онана сам "не захотів грати", тому був виключений зі складу з дисциплінарних міркувань. Голкіпер навів протилежну точку зору, заявивши, що йому заборонили бути присутнім на грі проти сербів. Після останньої заяви Онана зі скандалом покинув табір збірної і вилетів до Парижа.

Додамо, що на ЧС-2022 збірна Камеруну посіла третє місце в групі з Бразилією, Швейцарією та Сербією і не змогла вийти в плей-офф турніру.

Камерунці в першому турі програли Швейцарії (0:1), потім зіграли внічию з сербами (3:3) і сенсаційно обіграли бразильців в останньому турі (1:0).

Нагадаємо, чемпіонат світу в Катарі виграла збірна Аргентини, яка перемогла у фіналі національну команду Франції.

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