Воротар амстердамського "Аякса" Андре Онана влітку 2022-го року стане гравцем міланського "Інтера".
Про це повідомляє італійський інсайдер Фабріціо Романо.
25-річний камерунець підписав контракт з "Інтером" після успішно пройденого медичного огляду.
Голкіпер уклав угоду з міланцями на 5 років. Онана зароблятиме три мільйони євро на рік "чистими" (після сплати податків). Андре в липні 2022-го приєднається до "Інтера" на правах вільного агента. У нього залишилося півроку чинного контракту з "Аяксом" і він має право укладати попередні угоди з іншими клубами.
Нагадаємо, що Онана у лютому 2021-го був впійманим на допінгу та отримав дискваліфікацію, яку вже відбув. Він ненароком прийняв таблетку від головного болю, а там містився заборонений спортсменам препарат.
Зазначимо, що Онана замінить в "Інтері" капітана Саміра Хандановіча, якому вже 37 років.
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Андре Онана: чим він відомий
- Голкіпер допоміг "Аяксу" в сезоні 2018/19 дістатися півфіналу Ліги чемпіонів. У тому ж сезоні Онана зайняв 5-е місце в рейтингу найкращих воротарів Ліги чемпіонів за версією УЄФА.
- Онана визнаний найкращим воротарем Африки за підсумками Кубка африканських націй-2020.