Українська збірна зіграє надважливий відбірковий матч у Львові.

Збірна України в передостанньому матчі кваліфікації ЧС-2022 прийматиме команду Боснії і Герцеговини. Суперники зіграють на "Арені Львів" у Львові.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Боснія і Герцеговина.

Україна - Боснія і Герцеговина: де дивитися матч

Стартовий свисток прозвучить о 21.45.

Збірна України

Для української збірної у кваліфікації настав час фіналів. Обидві вирішальні битви "жовто-сині" проведуть проти Боснії і Герцеговини - спершу вдома, а в листопаді в гостях.

Перед цим Україна нарешті після п'яти нічиїх здобула першу перемогу в кваліфікації, на виїзді обігравши Фінляндію з рахунком 2:1.

Таким чином, перед заключними турами в активі в української збірної 8 очок після шести ігор. На даному етапі все в руках у "жовто-синіх" - дві перемоги над боснійцями практично гарантують їм друге місце в групі (Франція з 12 очками виглядає вже недосяжною), яке дозволить продовжити боротьбу за путівку на ЧС в стикових матчах. 4 очки у двох матчах також залишать робочі шанси.

До матчу проти боснійців Україна підходить без травмованих - всі 24 футболісти, які є в розпорядженні в Олександра Петракова, готові грати.

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Збірна Боснії і Герцеговини

Збірна Боснії і Герцеговини 9 жовтня також здобула свою першу перемогу в кваліфікації. В гостях боснійці обіграли збірну Казахстану з рахунком 2:0.

До цього команда в рамках кваліфікації зіграла внічию з Фінляндією (2:2), поступилася Франції (0:1), потім відібрала очки у чемпіонів світу (1:1), а в матчах з Казахстаном набрала 4 очки (2:2 і 2:0).

Таким чином, боснійці мають в активі 6 очок після п'яти ігор. Крім двох зустрічей з Україною, на них чекає поєдинок проти фінів, у яких 5 очок в п'яти матчах.

Турнірна таблиця групи D

Орієнтовні склади

Україна: Пятов, Тимчик, Забарний, Караваєв, Матвієнко, Корнієнко, Степаненко, Шапаренко, Ярмоленко, Циганков, Яремчук

Боснія і Герцеговина: Шехич, Чивич, Ахмедходжич, Ковачевич, Чімірот, Гояк, Стеванович, Хаджіахметович, Колашинац, Превляк, Джеко

Слова перед матчем

В. о. головного тренера збірної України Олександр Петраков:

"Гравців не потрібно мотивувати. Я їх знаю з 2010 року. Коли вони були маленькими, їм потрібна була мотивація. Зараз вони - досвідчені гравці, яким не треба нічого говорити. Вони все знають. Ми не можемо зіграти навіть внічию".

Головний тренер збірної Боснії і Герцеговини Івайло Петєв:

"Постараємося показати гру, яка дозволить нам перемогти або хоча б добитися нічиєї. Я знаю про ваш щасливий стадіон у Львові. Сподіваюся, ми зламаємо цю статистику. Упевнений, на нас чекає цікавий і важкий матч".

Арбітр

Судити зустріч буде бригада арбітрів з Німеччини на чолі з Феліксом Цвайером.

Автор: Антон Дудар