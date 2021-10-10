Збірна України зіграє проти прямого конкурента.

Збірна України 12 жовтня проведе свій сьомий матч у рамках кваліфікації на чемпіонат світу-2022. Підопічні Олександра Петракова у Львові прийматимуть збірну Боснії і Герцеговини.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Боснія і Герцеговина.

Букмекери вважають українську збірну фаворитом домашнього матчу.

На перемогу збірної України дається коефіцієнт 1,78, на нічию - 3,85, а на перемогу гостей - 4,70.

На те, що Україна не програє на своєму полі, букмекери виставили коефіцієнт 1,21, а на те, що Боснія і Герцеговина набере очки - 2,11.

Україна - Боснія і Герцеговина: перед матчем

Збірна України в цьому відборі ще не грала з боснійцями. "Жовто-синім" належить провести проти цієї збірної два заключні матчі кваліфікації.

Перед цією грою положення в групі D наступне: Франція - 12 очок (6 матчів), Україна - 8 (6), Боснія і Герцеговина - 6 (5), Фінляндія - 5 (5), Казахстан - 3 (6).

Раніше збірна України на виїзді обіграла Фінляндію з рахунком 2:1, а Боснія і Герцеговина в гостях перемогла Казахстан з рахунком 2:0.

Один проти одного українці та боснійці в попередні роки не грали.

Головним арбітром на цей матч був призначений німець Фелікс Цвайєр.

Автор: Антон Дудар