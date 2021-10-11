Збірна України проведе передостанній матч відбіркового турніру.

12 жовтня на "Арені Львів" у Львові пройде матч кваліфікації ЧС-2022, в якому збірна України прийматиме збірну Боснії і Герцеговини.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Боснія і Герцеговина.

Україна - Боснія і Герцеговина: де дивитися матч

Пряму трансляцію матчу можна буде подивитися на телеканалі "Україна". Також протистояння української та боснійської збірних покаже канал "Футбол 1".

Стартовий свисток прозвучить о 21.45.

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Україна - Боснія і Герцеговина: перед матчем

Збірна України в цьому відборі ще не грала з боснійцями. "Жовто-синім" належить провести проти цієї збірної два заключні матчі кваліфікації.

Перед цією грою положення в групі D наступне: Франція - 12 очок (6 матчів), Україна - 8 (6), Боснія і Герцеговина - 6 (5), Фінляндія - 5 (5), Казахстан - 3 (6).

Раніше збірна України на виїзді обіграла Фінляндію з рахунком 2:1, а Боснія і Герцеговина в гостях перемогла Казахстан з рахунком 2:0.

Один проти одного українці та боснійці в попередні роки не грали.

Головним арбітром на цей матч призначений німець Фелікс Цвайер.

З'явилося відео, як збірна України готується до матчу проти боснійської команди.

Автор: Антон Дудар