За 2023 рік Кріштіану Роналду заробив 136 мільйонів доларів.

Нападник "Аль-Насра" і національної збірної Португалії Кріштіану Роналду став найбільш високооплачуваним спортсменом у 2023 році.

За оцінками Forbes, за рік, до 1 травня 2023 року (завершення більшості сезонів у всіх видах спорту), легендарний португалець заробив 136 мільйонів доларів.

Таким чином, Кріштіану обійшов за сумою річного заробітку Ліонеля Мессі (аргентинець заробив 130 мільйонів доларів), який займав раніше перше місце.

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Крім того, Кріштіану Роналду потрапив до Книги рекордів Гіннеса за найбільший річний заробіток в історії спорту.

38-річний португалець заробив 46 мільйонів доларів безпосередньо за виступи на футбольному полі (зарплата в "Манчестер Юнайтед" і "Аль-Насрі"). Ще 90 мільйонів доларів Кріштіану отримав від рекламних контрактів.

Додамо, що третє місце в списку найбільш високооплачуваних спортсменів року зайняв форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе, дохід якого склав 120 мільйонів доларів.

Варто відзначити, що Кріштіану Роналду далеко не вперше потрапляє в Книгу рекордів Гіннеса. У 2017 році португалець був включений в Книгу Гіннесса, ставши найпопулярнішим спортсменом в "Твіттері", в 2021 році - за найбільшу кількість голів, забитих за збірну, а в 2023 - за найбільшу кількість зіграних матчів за національну команду.

Нагадаємо, у січні 2023 року Кріштіану Роналду став гравцем саудівського клубу "Аль-Наср". Він підписав контракт на два сезони із зарплатою 75 мільйонів доларів на рік. З огляду на всі бонуси і додаткові виплати, оклад португальця може зрости до 200 мільйонів доларів на рік.

За "Аль-Наср" Роналду зіграв 19 матчів, забив 14 голів і віддав 2 гольові передачі.

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