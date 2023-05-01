Президент "Реала" готовий запропонувати зірковому португальцю посаду в мадридському клубі.

Іменитий нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду хоче покинути Саудівську Аравію через чотири місяці після переходу в "Аль-Наср".

За інформацією видання El Nacional, у зіркового футболіста виникли труднощі в адаптації до нової країни та культури. Також португальцю заважає мовний бар'єр.

Джерело стверджує, що Роналду хоче повернутися в мадридський "Реал", де провів дев'ять років. Саме в Мадриді Кріштіану почувався найкомфортніше і найщасливіше, і він все ще сумує за містом, після від'їзду з якого почав про це шкодувати.

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Повідомляється, що Флорентіно Перес готовий запропонувати Кріштіану Роналду повернутися в клуб, але вже в новому статусі. Португалець може стати послом клубу або отримати посаду в спортивному керівництві команди.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду виступав за мадридський "Реал" з 2009 по 2018 рік. За цей період португальський нападник зіграв у футболці "вершкових" 438 матчів, забив 450 голів і віддав 131 гольову передачі.

З мадридським клубом Роналду двічі ставав чемпіоном Іспанії, двічі вигравав Кубок і Суперкубок країни, чотири рази ставав переможцем Ліги чемпіонів, два рази ставав володарем Суперкубка УЄФА і тричі перемагав на Клубному чемпіонаті світу.

Примітно, що останній свій матч за "Реал" Кріштіану Роналду провів у Києві, в фіналі Ліги чемпіонів-2018 проти "Ліверпуля" (3:1).

За "Аль-Наср" Роналду грає з січня 2023 року. У складі саудівського клубу португалець зіграв 15 матчів, забив 12 голів і віддав дві результативні передачі.

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