Норвегія обійшла Україну в оновленому рейтингу.

27 липня українські клуби зіграли матчі-відповіді в рамках другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів і Ліги конференцій.

На жаль, за їх підсумками єврокубкового тижня Україна втратила одну команду в Європі. Полтавська "Ворскла" поступилася АІКу з рахунком 0:2 і вилетіла з Ліги конференцій.

Натомість до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, забезпечивши собі єврокубкову осінь, пробилося київське "Динамо". Перемога "біло-синіх" над "Фенербахче" у Стамбулі принесла Україні 0,2 бала в рейтинг УЄФА (одне очко, зароблене за перемогу на даному етапі, ділимо на п'ять стартували від нашої країни клубів).

Таким чином, за поточний сезон Україна вже набрала 1,300 бала, і за сумою п'яти останніх сезонів (25,100) займає 14 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА. За підсумками четвертого єврокубкового тижня Україну в рейтингу УЄФА обійшла Норвегія, клуби якої в нинішньому сезоні заробили 1,875 бала.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА. Топ-15 рейтингу

Немає сумнівів, що через пару раундів вдасться обійти Росію, клуби якої дискваліфіковані через військове вторгнення в Україну.

Однак, щоб чемпіон України безпосередньо потрапив до групового раунду Ліги чемпіонів-2024/25, потрібно зайняти місце не нижче 11-го за підсумками сезону в п'ятирічному рейтингу. Отже, головне завдання на цей сезон - спробувати нав'язати конкуренцію Сербії, у якої поки на 2.650 бала більше.

Додамо, що в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" зіграє проти австрійського "Штурму". Крім того, свій шлях в єврокубках начитає "Зоря". Луганський клуб у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій зіграє проти клубу з Румунії "Університатя" Крайова.

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