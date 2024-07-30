Українська команда програла два з трьох матчів, хоча справді сильний суперник був лише один.

Олімпійська збірна України з футболу програла свій третій матч в груповій частині турніру. Українці поступилися команді з Аргентини за рахунку 0:2.

Поєдинок стартував на стадіоні "Парк Олімпік Ліоннез" в місті Ліон о 18:00 за київським часом. Протягом усієї зустрічі українська команда помітно поступалася аргентинцям, що позначилося на гольовій статистиці матчу.

Перший гол був забитий напівзахисником аргентинців Тьяго Альмадою на 47-й хвилині матчу. На 91-й хвилині Клаудіо Ечеверрі скористався розвалом української оборони та подвоїв перевагу аргентинців.

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Додані арбітром 7 хвилин до загального часу зустрічі вже нічого не вирішували для української команди. Посівше третє місце в групі, вона вилітає з турніру.

А до плей-оф олімпійського турніру з футболу виходять команди Аргентини та Марокко.

Нагадаємо, що в першому турі групового етапу команда Руслана Ротаня поступилася Іраку з рахунком 1:2, а потім переграла Марокко з результатом 2:1.

Інші виступи українців на Олімпіаді в Парижі

Як писав УНІАН, фехтувальниця Ольга Харлан завоювала "бронзу" на Олімпіаді в Парижі. Харлан вписала своє імʼя в історію, ставши першою українською спортсменкою, яка вигравала медалі на чотирьох різних Олімпіадах у кар'єрі.

Також ми розповідали, що українська дзюдоїстка у вазі до 57 кілограмів Дар'я Білодід закінчила виступи на своїх других Олімпійських іграх. Вона поступилась представниці Японії Харуки Фунакубо в 1/8 фіналу.

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