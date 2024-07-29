Зокрема вибули представники з таких видів спорту, як дзюдо, фехтування, плавання та інші.

У Парижі розпочалася Олімпіада-2024, в якій беруть участь українські спортсмени. Наразі вже є перші невдалі виступи. Зокрема українська дзюдоїстка Дар'я Білодід у вазі до 57 кілограмів закінчила виступи на своїх других Олімпійських іграх під час кар'єри. Вона поступилась представниці Японії Харуки Фунакубо в 1/8 фіналу, пише "Суспільне".

Дар'я Білодід розпочала виступи на цьогорічній Олімпіаді зі швидкої перемоги. Українка боролася з представницею Кірібаті Нери Тібви. Їхній поєдинок тривав всього 5 секунд, адже Білодід виконала прийом на оцінку іппон та пройшла у друге коло змагань.

Проте вже наступний поєдинок вона проводила з віцечемпіонкою світу 2022 і 2023 років, а саме з японкою Харукою Фунакубо.

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"Представниця Японії на 1:46 хвилині першою отримала "шидо". Однак після цього два поспіль попередження заробила українка. Загалом поєдинок тривав 6:47 хвилин. Переможниця сутички визначилась "золотим рахунком" і завершився драматичним фіналом: Білодід заробила третє "шидо" та достроково програла японці Фунакубо на стадії 1/8 фіналу", - додали у "Суспільне".

Також стало відомо, що українському плавцю Михайлу Романчуку не вдалося пробитися до фіналу на 800 метрів вільним стилем на Олімпійських Іграх у Парижі. У кваліфікації він показав результат 7:49.75, тому фінішував останнім у своєму запливі, пише Sport.ua.

Крім того, видання повідомило, що українські спортсмени Олексій Середа та Кірілл Болюх не змогли взяти медаль на Олімпіаді-2024 у чоловічих синхронних стрибках у воду з 10-метрової вишки.

"У фіналі українські стрибуни у воду показали п'ятий результат - 412.65, відставання від третього місця склало майже 10 балів. На минулій Олімпіаді у синхроні з 10-метрової вишки Середа і Олег Сербін у цій дисципліні стали шостими", - додали у Sport.ua.

Водночас українській фехтувальниці Олені Кравацькій теж не вдалося пройти до 1/8 фіналу, повідомили у виданні. Зазначається, що поєдинок відбувся між українкою та спортсменкою з Японії Емурою Місакі. Боротьба завершилась з рахунком 15:14 на користь японської спортсменки.

Своєю чергою українські стрільці Олена Костевич та Віктор Банькін не змогли пройти до фіналу мікст стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. Під час змагань український тандем показав 13-й результат.

"Відзначимо, що Костевич – бронзова призерка Олімпіади-2020 у міксті стрільби з пістолета на 10 м, три роки тому вона здобула нагороду з Олегом Омельчуком", - наголосили у Sport.ua.

Крім того, українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 28) закінчила виступи на Олімпійських іграх 2024 року. У 1/16 фіналу вона у двох сетах поступилася 83-й ракетці світу Камілі Осоріо з Колумбії.

"Ястремська продовжить виступи на Олімпіаді у парному розряді. У 1/16 фіналу Даяна разом із Мартою Костюк вийдуть на корт проти тандему Лінетт / Росольська", - уточнили в Sport.ua.

Олімпіада-2024 - останні новини

Як писав УНІАН, у Парижі скасували тренування з тріатлону через брудну воду в річці Сена. Рішення щодо скасування тренувань на сьогодні ухвалили, оскільки якість води "не дає достатніх гарантій". Зокрема якість води в Сені залежить від кількості дощів, що випадають у Парижі та його околицях.

Водночас видання Politico повідомило, що на Олімпіаду пустили громадян РФ, які підтримували російську агресію проти України. Зокрема йдеться про тенісисток Олену Весніну та Діану Шнайдер, а також велогонщицю Альони Іванченко.

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