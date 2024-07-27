У другому матчі групового раунду підопічні Руслана Ротаня здолали команду Марокко.

Футбольна збірна України здобула першу перемогу в дебютному для себе виступі на Олімпійських іграх. У другому матчі грпупового раунду підопічні Руслан Ротаня здолали команду Марокко.

Перший тайм суперники провели на зустрічних курсах, нагоди відзначитися мали футболісти обох команд. Втім, реалізувати свій момент вдалося синьо-жовтим - рахунок відкрив Дмитро Криськів.

Після перерви мароканці заграли набагато агресивніше. На 60-й хвилині Салюк порушив правила у власному штрафному майданчику, за що отримав вилучення, а Рахімі реалізував пенальті.

Відео дня

Граючи в меншості, синьо-жовті відчайдушно відбивалися, втім, на 8-й доданій арбітром хвилині зусиллями Ігоря Краснопіра забили вирішальний гол - 2:1.

Таким чином, перед заключним туром всі чотири команди групи В мають по 3 очки. Тож доля двох путівок до плей-офф визначиться 30 липня у матчах Україна - Аргентина та Марокко - Ірак.

Футбольний турнір на Олімпіаді-2024

У середу, 24 липня, футбольна збірна України програла свій перший матч в історії на Олімпійських іграх. Команда Руслана Ротаня поступилась збірній Іраку з рахунком 1:2.

У другому матчі цієї групи збірна Марокко сенсаційно переграла команду Аргентини з разунком 2:1.

Вас також можуть зацікавити новини: