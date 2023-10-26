Півзахисник збірної Італії та англійського "Ньюкасла" Сандро Тоналі отримав тривале відсторонення від футболу.
Як повідомляє Федерація футболу Італії, Тоналі дискваліфікували на 10 місяців у зв'язку з нелегальними ставками на футбол. Крім того, 23-річний футболіст пройде 8-місячний курс лікування від лудоманії.
"Між федеральною прокуратурою і Сандро Тоналі досягнута угода про визнання провини, я його вже підписав. Воно передбачає 18 місяців відсторонення, 8 з яких замінені на терапевтичну діяльність, а також щонайменше 16 особистих зустрічей", - наводить слова президента Федерації футболу Італії (FIGC) Габріеле Гравіни Sky Sport Italia.
Таким чином, Тоналі не зможе взяти участь у фінальній частині Євро-2024 з футболу, якщо збірна Італії кваліфікується на турнір. Також Сандро пропустить матч проти збірної України у відборі на ЧЄ-2024, який відбудеться 20 листопада.
Хавбек "Ньюкасла" зможе повернутися до гри в серпні наступного року.
Нагадаємо, влітку цього року англійський "Ньюкасл" придбав Тоналі у "Мілана" за 70 мільйонів євро. У поточному сезоні італійський футболіст зіграв за "сорок" 12 матчів у всіх турнірах і забив один гол.
Додамо, що Тоналі вже другий футболіст, який отримав дискваліфікацію у справі про нелегальні ставки. Раніше на 7 місяців був відсторонений Ніколо Фаджолі з "Ювентуса".