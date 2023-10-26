Сандро Тоналі раніше зізнався, що робив ставки на футбольні матчі.

Півзахисник збірної Італії та англійського "Ньюкасла" Сандро Тоналі отримав тривале відсторонення від футболу.

Як повідомляє Федерація футболу Італії, Тоналі дискваліфікували на 10 місяців у зв'язку з нелегальними ставками на футбол. Крім того, 23-річний футболіст пройде 8-місячний курс лікування від лудоманії.

"Між федеральною прокуратурою і Сандро Тоналі досягнута угода про визнання провини, я його вже підписав. Воно передбачає 18 місяців відсторонення, 8 з яких замінені на терапевтичну діяльність, а також щонайменше 16 особистих зустрічей", - наводить слова президента Федерації футболу Італії (FIGC) Габріеле Гравіни Sky Sport Italia.

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Таким чином, Тоналі не зможе взяти участь у фінальній частині Євро-2024 з футболу, якщо збірна Італії кваліфікується на турнір. Також Сандро пропустить матч проти збірної України у відборі на ЧЄ-2024, який відбудеться 20 листопада.

Хавбек "Ньюкасла" зможе повернутися до гри в серпні наступного року.

Нагадаємо, влітку цього року англійський "Ньюкасл" придбав Тоналі у "Мілана" за 70 мільйонів євро. У поточному сезоні італійський футболіст зіграв за "сорок" 12 матчів у всіх турнірах і забив один гол.

Додамо, що Тоналі вже другий футболіст, який отримав дискваліфікацію у справі про нелегальні ставки. Раніше на 7 місяців був відсторонений Ніколо Фаджолі з "Ювентуса".

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