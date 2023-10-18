Сандро Тоналі зізнався, що страждає від залежності до азартних ігор.

Півзахиснику "Ньюкасла" і збірної Італії Сандро Тоналі загрожує тривала дискваліфікація.

Днями в Італії спалахнув гучний скандал в епіцентрі якого опинилися Сандро Тоналі і Ніколо Дзаньоло. З'явилася інформація, що зірки національної збірної Італії робили ставки. Дзаньоло стверджує, що він грав тільки в казино, а ось Тоналі визнав свою причетність до незаконних ставок.

Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, в розмові зі слідчими на допиті в Турині Тоналі розповів, що робив ставки на матчі своєї команди, коли грав за "Мілан". Футболіст також зізнався, що має залежність і висловив бажання почати лікування від ігроманії. Таким чином, він хоче отримати менше покарання.

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Агент Сандро Тоналі підтвердив інформацію, що футболіст страждає від лудоманії.

"Сандро страждає від залежності до азартних ігор. Він бореться з цим, я впевнений, у нього все вийде. Він засмучений і досі в шоці", - сказав агент футболіста.

Повідомляється, що Тоналі за порушення правил загрожує дискваліфікація на 3 роки. Однак, швидше за все, 23-річний італієць буде відсторонений лише на один рік.

Збірна Італії вже відсторонила від команди Сандро Тоналі і Ніколо Дзаньоло.

Додамо, що напередодні поліція Італії встановила ряд футболістів, які підозрюються в участі в незаконних ставках. Крім Сандро Тоналі і Ніколо Дзаньоло, під підозру потрапив також півзахисник "Ювентуса" Ніколо Фаджолі. Він визнав свою провину в участі в незаконних ставках, пішов на угоду з прокуратурою і домовився про дискваліфікацію на сім місяців.

Кодекс спортивної юстиції Олімпійського комітету Італії забороняє професійним футболістам прямо або опосередковано робити ставки на події, що проводяться під егідою FIGC (Італійської федерації футболу), УЄФА і ФІФА. У разі доведеної провини гравцям загрожує загрожує грошовий штраф і дискваліфікація строком до трьох років.

У цій всій ситуації постраждати найбільше може "Ньюкасл". Влітку цього року англійський клуб придбав Тоналі у "Мілана" за 70 мільйонів євро, а тепер ризикує втратити футболіста на тривалий термін.

У поточному сезоні Тоналі зіграв за "Ньюкасл" 10 матчів у всіх турнірах і забив один гол. У чемпіонаті АПЛ "сороки" посідають восьме місце в турнірній таблиці, набравши 13 очок за 8 зіграних матчів.

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