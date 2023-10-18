У вівторок, 17 жовтня, відбувся поєдинок восьмого туру кваліфікації Євро-2024 з футболу, в якому збірна Англії приймала Італію.
Зустріч команд проходила на знаменитому стадіоні "Уемблі" і завершилася перемогою господарів поля з рахунком 3:1.
Відкрили рахунок у цій грі футболісти збірної Італії - на 15-й хвилині з передачі Джованні Ді Лоренцо забив Джанлука Скамакка. На 32-й хвилині англійцям вдалося відігратися - пенальті реалізував Харрі Кейн.
На 57-й хвилині матчу Маркус Рашфорд забив гол після передачі Джуда Беллінгема і вивів Англію вперед. Крапку в грі поставив Харрі Кейн, який оформив дубль на 77-й хвилині.
Англія - Італія - 3:1
Голи: Кейн (пен), 32, 77, Рашфорд, 57 - Скамакка, 15
Англія: Пікфорд, Уокер, Магуайр, Стоунз (Гехі, 63), Тріпп'єр, Філліпс (Хендерсон, 70), Райс, Фоден, Беллінгем (Гріліш, 85), Рашфорд, Кейн
Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, Ачербі (Бастоні, 63), Скальвіні, Удоджі (Дімарко, 63), Крістанте, Барелла, Фраттезі, Ель-Шаараві (Орсоліні, 87), Берарді (Распадорі, 78), Скамакка (Кін, 63)
Попередження: Філіпс, 9 - Удоджі, 10, Ді Лоренцо, 30, Скальвіні, 65
Огляд матчу:
Збірна Англії за два тури до фінішу набрала 16 очок і гарантувала собі вихід на Євро-2024 з футболу. На другому місці в групі йде збірна України, яка набрала за 7 ігор 13 очок. Італія посідає третє місце з 10 балами.
У наступному турі Англія зіграє проти збірної Мальти, а Італія зустрінеться з Північною Македонією.