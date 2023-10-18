Ніколо Фаджолі дискваліфікували на сім місяців.

Футболіст "Ювентуса" і збірної Італії Ніколо Фаджолі на допиті в прокуратурі розповів про борги через нелегальні ставки на спорт.

22-річний півзахисник зізнався, що на ставки його "підсадив" партнер по збірній Сандро Тоналі. Відзначимо, що Тоналі раніше зізнався, що робив ставки на матчі своєї команди під час виступів за "Мілан" і тепер йому загрожує трирічна дискваліфікація.

"Вранці ми тренувалися, а після обіду я грав, щоб убити нудьгу і додати гострих відчуттів. Я спостерігав за тим, як ставить Тоналі, запитав його, що він робить. Він сказав, що я також можу займатися ставками, оскільки це не залишить слідів і змусив мене відкрити рахунок.

Я почав робити ставки в Тірренії під час тренувального табору збірної Італії U21.

Я опинився в стресі, спричиненому боргами. Найгірший період я пройшов у березні-квітні 2023 року. Під час матчу з "Сассуоло" я допустив технічну помилку і був замінений. Сльози на лаві запасних - це наслідок думок про мої борги за ставками.

Коли я грав за "Кремонезе", мама порадила мені поїхати лікуватися. Я їздив туди кілька разів. У мене була ілюзія, що я можу обійтися без цього. Насправді я грав на будь-якій спортивній події, яку дивився по телевізору, включаючи футбол.

Перші ставки я робив на тенісні події, а потім вже на футбол, але я ніколи не ставив на матчі "Кремонезе" і "Ювентуса".

Близько 110 000 євро я заборгував одному нелегальному букмекеру, близько 1,5 мільйона - іншому, близько 1,3 мільйона - третьому. 17 000 євро я був винен юридичному агентству в провінції Порденоне, близько 31 000 євро - нелегальному банку в провінції Комо.

Борг зростав, а я отримував погрози фізичної розправи (наприклад: "Я зламаю тобі ноги"). Я думав, що граю лише для повернення боргу.

У жовтні 2022 року Раду Дрегушин позичив мені 40 000 євро. Я сказав йому, що мені потрібно купити годинник, а мої рахунки заблокувала мама", - наводить слова Фаджолі La Gazzetta Dello Sport.

Відзначимо, що Ніколо Фаджолі дискваліфікований за ставки на футбольні матчі на 7 місяців і оштрафований на 12 500 євро.

Крім того, 22-річного футболіста зобов'язали взяти участь не менше ніж в 10 публічних зустрічах, які будуть проводитися протягом 5 місяців в аматорських спортивних асоціаціях, федеральних територіальних центрах FIGC, центрах боротьби із залежністю від азартних ігор.

Додамо, що Фаджолі могли дискваліфікувати на 3 роки, проте він вирішив співпрацювати, визнав свою провину і пішов на угоду з FIGC, що сприяло скороченню терміну відсторонення.

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