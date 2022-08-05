Марлон виступатиме за "Монцу" на правах оренди.

Центральний захисник донецького "Шахтаря" Марлон продовжить кар'єру в чемпіонаті Італії.

Бразильський футболіст на правах оренди перейшов в італійський клуб "Монца".

Угода підписана до 30 червня 2023 року, повідомляє офіційний сайт італійського клубу.

Про наявність опції повноцінного викупу права на футболіста не повідомляється.

Інтерес до Марлону також виявляли "Трабзонспор", "Фіорентина", "Сампдорія" і ПСВ.

Нагадаємо, Марлон приєднався до "гірників" влітку минулого року. За його перехід з "Сассуоло" донецький клуб заплатив 12 мільйонів євро.

У минулому сезоні 26-річний бразилець провів за донецький "Шахтар" 22 матчі у всіх турнірах. Результативними діями не відзначився.

Також у своїй кар'єрі бразилець виступав за "Флуміненсе" і каталонську "Барселону".

За підсумками минулого сезону "Монца" вперше в своїй історії вийшла в Серію А. 13 серпня в стартовому турі елітного дивізіону чемпіонату Італії "Монца" вдома зіграє проти "Торіно".

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