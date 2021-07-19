Новачки Шахтаря отримали футболки з номерами / YouTube / FC Shakhtar Donetsk
Перед стартом сезону 2021-2022 донецький "Шахтар" представив трьох нових гравців команди.
В якості новачків команди були представлені бразильський півзахисник Педріньо, бразильський захисник Марлон, а також нападник з Буркіна-Фасо Лассіна Траоре.
В рамках презентації гравці отримали футболки з ігровими номерами. Траоре виступатиме під №23, Педріньо отримав футболку з №38, А Марлон - з №26.
Також новачки команди відповіли на запитання журналістів.
YouTube-канал "Шахтаря" опублікував повне відео презентації гравців.
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"Шахтар" у сезоні 2021-2022
- Новий сезон команда розпочне під керівництвом нового головного тренера - італійця Роберто Де Дзербі.
- В УПЛ "Шахтар" стартує 24 липня матчем проти "Інгульця".
- У Лізі чемпіонів "гірники" почнуть свій шлях з третього раунду кваліфікації 3 або 4 серпня (матчі-відповіді - 10 серпня). Їх суперником буде бельгійський "Генк".
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