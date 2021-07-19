Новачки Шахтаря отримали футболки з номерами / YouTube / FC Shakhtar Donetsk

Перед стартом сезону 2021-2022 донецький "Шахтар" представив трьох нових гравців команди. 

В якості новачків команди були представлені бразильський півзахисник Педріньо, бразильський захисник Марлон, а також нападник з Буркіна-Фасо Лассіна Траоре.

В рамках презентації гравці отримали футболки з ігровими номерами. Траоре виступатиме під №23, Педріньо отримав футболку з №38, А Марлон - з №26.

Також новачки команди відповіли на запитання журналістів.

YouTube-канал "Шахтаря" опублікував повне відео презентації гравців.

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"Шахтар" у сезоні 2021-2022

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Автор: Антон Дудар