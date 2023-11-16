Матч "Маккабі" і "Зоря" пройде в Сербії.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) затвердив вибір стадіону, який прийме перенесений поєдинок третього туру групового раунду Ліги конференцій "Маккабі" Тель-Авів - "Зоря".

Також на цьому стадіоні ізраїльський клуб зіграє поєдинок шостого туру ЛК проти бельгійського "Гента".

Згідно з інформацією з офіційного сайту УЄФА, матчі проти "Зорі" і "Гента" ізраїльський клуб проведе в бачку-Тополі (Сербія), на стадіоні "ТСЦ Арена". На ньому грає місцева команда, яка бере участь у груповому турнірі Ліги Європи. Стадіон може вмістити 4500 глядачів.

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Нагадаємо, раніше УЄФА пішов назустріч "Маккабі" Тель-Авів і переніс матч 3-го туру групового раунду Ліги конференцій проти "Зорі" з 26 жовтня на 25 листопада через війну Ізраїлю з Палестиною. Варто відзначити, що луганський клуб виступав проти перенесення цієї гри.

Додамо, що матч четвертого туру групового раунду Ліги конференцій "Зорі" проти "Маккабі" завершився перемогою ізраїльського клубу з рахунком 3:1. Номінальною домашній поєдинок через війну в Україні луганський клуб грав у Польщі.

У турнірній таблиці групи в лідирує з 10 очками бельгійський "Гент". На другій сходинці з 6 балами йде "Маккабі". "Зоря" набрала 4 очки і посідає третє місце. На останній сходинці в квартеті йде ісландський "Брейдаблік" - 0 очок.

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