Матч "Маккабі" і "Зорі" повинен відбутися 26 жовтня.

26 жовтня луганська "Зоря" повинна зіграти поєдинок третього туру групового раунду Ліги конференцій проти "Маккабі" Тель-Авів.

Ізраїльський клуб раніше звернувся до УЄФА з проханням перенести матч проти українського клубу через війну Ізраїлю з ХАМАС. Справа в тому, що через початок війни ізраїльським спортсменам заборонили виїзд за кордон.

"Зоря", в свою чергу, відмовляється переносити поєдинок проти "Маккабі". Луганський клуб опублікував офіційну заяву, в якій пояснив свою позицію.

Відео дня

"Луганська "Зоря" з розумінням ставиться до ситуації, яка склалася в Ізраїлі. А саме, до війни і терористичних актів на території країни, і до всього, що призводить до загибелі людей.

Однак, незважаючи на все, треба нагадати, що на території нашої країни вже практично 10 років йде війна. За цей час наші люди, наші вболівальники і наша команда пережила багато чого. Довелося залишати власні будинки, починати життя заново і боротися далі.

За цей період часу, незважаючи на важкі часи, луганська "Зоря" жодного разу не попросила про перенесення, як мінімум, єврокубкових матчів, і грає у футбол незважаючи на все. Навіть зараз, коли в багато місць наша команда добирається автобусом, через кордони по 15-20 годин, а потім, грає в одній країні, після чого знову повертається в Україну ті ж 20 годин і бере участь у власному чемпіонаті.

"Зоря" запропонувала обмінятися домашніми матчами з "Маккабі", або допомогти супернику організувати їхній домашній матч на "Люблін Арені". "Зоря" взагалі не проти зіграти домашній матч суперника в будь-якій країні, де оберуть господарі поля. Але "Маккабі" хоче перенести поєдинок, який запланований 26-м жовтня на листопад місяць.

У листопаді у "чорно-білих" дуже складний календар. Крім матчів єврокубків, нас чекають матч в Кубку України (в Одесі) і власний чемпіонат.

Враховуючи дуже важку логістику, не забуваючи, що Україна теж є країною, яка продовжує війну і свою боротьбу за незалежність, не бажаючи нехтувати внутрішніми змаганнями (Кубком і чемпіонатом України), будь-яке перенесення матчів неприйнятне для "Зорі".

Ми готові грати в футбол і готові грати, дотримуючись регламенти і календар змагань УЄФА і внутрішнього чемпіонату", - йдеться в заяві клубу.

Відзначимо, що "Зоря" за два зіграних Тури в груповому раунді Ліги конференцій набрала 4 очки і займає друге місце. Стільки ж балів у бельгійського "Гента", який йде першим. "Маккабі" Тель-Авів з 3 балами посідає третє місце. На останній сходинці "Брейдаблік" - 0 очок.

Вас також можуть зацікавити новини: