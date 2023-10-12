Перемогу луганській "Зорі" над "Маріуполем" приніс гол Вікентія Волошина.

У четвер, 12 жовтня, відбувся заключний поєдинок 1/8 фіналу Кубка України з футболу, в якому ФСК "Маріуполь" грав проти "Зорі".

Гра проходила в Борисполі на стадіоні "Колос" і завершилася перемогою луганського клубу з рахунком 1:0.

Результат зустрічі вирішив гол Вікентія Волошина, який відправив м'яч у сітку воріт суперника ефектним ударом зі штрафного.

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У "Маріуполя" був шанс зрівняти рахунок в кінцівці гри і перевести матч в овертайм - Батальський бив по воротах після помилки голкіпера, але захисник "Зорі" Снурніцин виніс м'яч з лінії воріт.

ФСК "Маріуполь" - "Зоря" - 0:1

Гол: Волошин, 45+1

"Маріуполь": Кравцов, Булгаков, Терехов, Шушко, Харжевський, Мельниченко, Гошкодеря (Петровський 80), Мочевинський (Махиня 80), Пентелейчук (Батальський 80), Тепляков (Пуді 57), Зубков (Літюк 36)

"Зоря": Сапутін, Снурніцин, Джордан (Дрішлюк 37), Вантух, Данченко, Жан Клод, Мічін (Мішньов 78), Нагнойний (Головкін 84), Волошин (Алефіренко 78), Горбач (Венделл 84), Герреро

Попередження: Мічін 65, Герреро 70, Мішньов 89

Жеребкування 1/4 фіналу Кубка України з футболу відбудеться у п'ятницю, 13 жовтня.

Нагадаємо, минулого сезону Кубок України не проводився через повномасштабну війну, яку розв'язала РФ. Також турнір був достроково завершений і в сезоні 2021/22.

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