26 і 27 вересня будуть зіграні матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу сезону-2023/24.
На цій стадії в боротьбу за трофей вструпают вісім кращих команд УПЛ минулого сезону, серед яких "Динамо", "Шахтар", "Дніпро-1" та інші команди.
Донецький "Шахтар" в рамках 1/8 фіналу Кубка країни зіграє проти "Вереса". Гра відбудеться у вівторок, 26 вересня. Також в цей день "Рух" зустрінеться з "Олександрією".
Київське "Динамо" на цій стадії зіграє проти "Оболоні". Матч відбудеться в середу, 27 вересня.
Найцікавішими парами 1/8 фіналу КУ є протистояння "Полісся" і "Дніпра-1", а також "Кривбаса" і "Чорноморця".
Матч 1/8 фіналу Кубка України між ФСК "Маріуполь" і "Зорею" був перенесений. Він відбудеться 12 жовтня.
Кубок України-2023/24: розклад матчів 1/8 фіналу
Вівторок, 26 вересня
- "Рух" - "Олександрія"
- "Верес" - "Шахтар"
Середа, 27 вересня
- "Вікторія" - "Минай"
- "Полісся" - "Дніпро-1"
- "Чорноморець" - "Кривбас"
- "Оболонь" - "Динамо"
- "Металіст 1925" - "Ворскла"
Четвер, 12 жовтня
- "Маріуполь" - "Зоря"
Нагадаємо, минулого сезону Кубок України не проводився через повномасштабне вторгнення російських окупантів. Також цей турнір був достроково завершений у сезоні-2021/22.
Останнім переможцем Кубка країни є київське "Динамо". У сезоні-2020/21 "біло-сині" в додатковий час перемогли луганську "Зорю" (1:0).
Найбільш титулованими клубами турніру є "Динамо" і "Шахтар". Вони вигравали цей трофей по 13 разів.