"Динамо" в 1/8 фіналу Кубка України зіграє проти "Оболоні", "Шахтар" - проти "Вереса".

26 і 27 вересня будуть зіграні матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу сезону-2023/24.

На цій стадії в боротьбу за трофей вструпают вісім кращих команд УПЛ минулого сезону, серед яких "Динамо", "Шахтар", "Дніпро-1" та інші команди.

Донецький "Шахтар" в рамках 1/8 фіналу Кубка країни зіграє проти "Вереса". Гра відбудеться у вівторок, 26 вересня. Також в цей день "Рух" зустрінеться з "Олександрією".

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Київське "Динамо" на цій стадії зіграє проти "Оболоні". Матч відбудеться в середу, 27 вересня.

Найцікавішими парами 1/8 фіналу КУ є протистояння "Полісся" і "Дніпра-1", а також "Кривбаса" і "Чорноморця".

Матч 1/8 фіналу Кубка України між ФСК "Маріуполь" і "Зорею" був перенесений. Він відбудеться 12 жовтня.

Кубок України-2023/24: розклад матчів 1/8 фіналу

Вівторок, 26 вересня

"Рух" - "Олександрія"

"Верес" - "Шахтар"

Середа, 27 вересня

"Вікторія" - "Минай"

"Полісся" - "Дніпро-1"

"Чорноморець" - "Кривбас"

"Оболонь" - "Динамо"

"Металіст 1925" - "Ворскла"

Четвер, 12 жовтня

"Маріуполь" - "Зоря"

Нагадаємо, минулого сезону Кубок України не проводився через повномасштабне вторгнення російських окупантів. Також цей турнір був достроково завершений у сезоні-2021/22.

Останнім переможцем Кубка країни є київське "Динамо". У сезоні-2020/21 "біло-сині" в додатковий час перемогли луганську "Зорю" (1:0).

Найбільш титулованими клубами турніру є "Динамо" і "Шахтар". Вони вигравали цей трофей по 13 разів.

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