"Зоря" в рамках другого туру перемогла ісландський "Брейдаблік".

У четвер, 5 жовтня, були зіграні матчі другого туру групового раунду Ліги конференцій УЄФА сезону-2023/24.

Україну на цій стадії турніру представляє луганська "Зоря". В рамках другого туру підопічні Валерія Кривенцова обіграли в гостях ісландський "Брейдаблік".

Також відзначимо сенсаційну поразку загребського "Динамо" в цьому турі. Команда українця Богдана Михайличенка програла "Балкані".

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Ліга конференцій-2023/24: результати 2-го туру

Група A

"Клаксвік" - "Лілль" - 0:0

"Олімпія" Любляна - "Слован" Братислава - 0:1

Гол: Чаврич, 55, пен

На 28-й хвилині Вайсс ("Слован") не реалізував пенальті

Турнірна таблиця:

Група B

"Брейдаблік" - "Зоря" - 0:1

Гол: Горбач, 35

"Гент" - "Маккабі" Тель-Авів - 2:0

Голи: Тіссудалі, 39, 90+2, пен

Турнірна таблиця:

Група C

"Астана" - "Вікторія" Пльзень - 1:2

Голи: Томасов, 51 - Хорі, 54, Копіц, 57

"Балкані" - "Динамо" Загреб - 2:0

Голи: Кріезіу, 44, Хаміді, 83

Турнірна таблиця:

Група D

"Бешикташ" - "Лугано" - 2:3

Голи: Абубакар, 38, 52 - Аліседа, 81, Владі, 86, Байї, 90, автогол

Вилучення: Роз'є ("Бешикташ"), 61

"Буде-Глімт" - "Брюгге" - 0:1

Гол: Ванакен, 20

Турнірна таблиця:

Група E

"Астон Вілла" - "Зріньскі" - 1:0

Гол: Макгінн, 90+4

"АЗ" - "Легія" - 1:0

Гол: Павлідіс, 52

Вилучення: Лахдо ("АЗ"), 65

Турнірна таблиця:

Група F

"Фіорентина" - "Ференцварош" - 2:2

Голи: Барак. 67, Іконе, 90+3 - Варга, 25, Сіссе, 51

"Чукарічкі" - "Генк" - 0:2

Голи: Хейнен, 10, Пейнтсіл, 21, пен

Турнірна таблиця:

Група G

ПАОК - "Айнтрахт" - 2:1

Голи: Живкович, 28, Кулієракіс, 90+2 - Мармуш, 68

"Абердін" - ХІК - 1:1

Голи: Міовскі, 79 - Радулович, 59

Турнірна таблиця:

Група H

"Спартак" Трнава - "Фенербахче" - 1:2

Голи: Офорі, 88 - Кінг, 70, 81

"Норшелланн" - "Лудогорець" - 7:1

Голи: Інгвартсен, 2, пен, Осман, 11, Тверсков, 31, Нюгрен, 33, 74, Сон, 68, автогол, Расмуссен, 86 - Вердон, 9, пен

Турнірна таблиця:

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги конференцій є англійський "Вест Хем". "Молотобійці" обіграли "Фіорентину" у фіналі минулого сезону.

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