У четвер, 5 жовтня, були зіграні матчі другого туру групового раунду Ліги конференцій УЄФА сезону-2023/24.
Україну на цій стадії турніру представляє луганська "Зоря". В рамках другого туру підопічні Валерія Кривенцова обіграли в гостях ісландський "Брейдаблік".
Також відзначимо сенсаційну поразку загребського "Динамо" в цьому турі. Команда українця Богдана Михайличенка програла "Балкані".
Ліга конференцій-2023/24: результати 2-го туру
Група A
"Клаксвік" - "Лілль" - 0:0
"Олімпія" Любляна - "Слован" Братислава - 0:1
Гол: Чаврич, 55, пен
На 28-й хвилині Вайсс ("Слован") не реалізував пенальті
Турнірна таблиця:
Група B
"Брейдаблік" - "Зоря" - 0:1
Гол: Горбач, 35
"Гент" - "Маккабі" Тель-Авів - 2:0
Голи: Тіссудалі, 39, 90+2, пен
Турнірна таблиця:
Група C
"Астана" - "Вікторія" Пльзень - 1:2
Голи: Томасов, 51 - Хорі, 54, Копіц, 57
"Балкані" - "Динамо" Загреб - 2:0
Голи: Кріезіу, 44, Хаміді, 83
Турнірна таблиця:
Група D
"Бешикташ" - "Лугано" - 2:3
Голи: Абубакар, 38, 52 - Аліседа, 81, Владі, 86, Байї, 90, автогол
Вилучення: Роз'є ("Бешикташ"), 61
"Буде-Глімт" - "Брюгге" - 0:1
Гол: Ванакен, 20
Турнірна таблиця:
Група E
"Астон Вілла" - "Зріньскі" - 1:0
Гол: Макгінн, 90+4
"АЗ" - "Легія" - 1:0
Гол: Павлідіс, 52
Вилучення: Лахдо ("АЗ"), 65
Турнірна таблиця:
Група F
"Фіорентина" - "Ференцварош" - 2:2
Голи: Барак. 67, Іконе, 90+3 - Варга, 25, Сіссе, 51
"Чукарічкі" - "Генк" - 0:2
Голи: Хейнен, 10, Пейнтсіл, 21, пен
Турнірна таблиця:
Група G
ПАОК - "Айнтрахт" - 2:1
Голи: Живкович, 28, Кулієракіс, 90+2 - Мармуш, 68
"Абердін" - ХІК - 1:1
Голи: Міовскі, 79 - Радулович, 59
Турнірна таблиця:
Група H
"Спартак" Трнава - "Фенербахче" - 1:2
Голи: Офорі, 88 - Кінг, 70, 81
"Норшелланн" - "Лудогорець" - 7:1
Голи: Інгвартсен, 2, пен, Осман, 11, Тверсков, 31, Нюгрен, 33, 74, Сон, 68, автогол, Расмуссен, 86 - Вердон, 9, пен
Турнірна таблиця:
Нагадаємо, чинним переможцем Ліги конференцій є англійський "Вест Хем". "Молотобійці" обіграли "Фіорентину" у фіналі минулого сезону.