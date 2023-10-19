Матч "Маккабі" - "Зоря" перенесено на 25 листопада.

Європейський футбольний союз прийняв рішення піти назустріч клубам з Ізраїлю, які попросили перенести їх найближчі ігри в єврокубках.

Таким чином, поєдинок третього туру групового раунду Ліги конференцій "Маккабі" Тель-Авів - "Зоря" Луганськ, спочатку запланований на 26 жовтня, перенесений на 25 листопада. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Також був перенесений і поєдинок третього туру групового раунду Ліги Європи "Вільярреал" - "Маккабі" Хайфа. Ця гра пройде в середу, 6 грудня.

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Луганська "Зоря" напередодні виступала проти перенесення матчу проти "Маккабі" на більш пізній термін. В офіційній заяві клубу така позиція пояснювалася тим, що в Україні війна йде вже 10 років і незважаючи на це, "Зоря" жодного разу не просила про перенесення єврокубкових ігор. Також в луганському клубі вказували на важкий календар для команди в листопаді.

Варто відзначити, що у "Зорі" на 25 листопада був запланований поєдинок 15-го туру УПЛ проти "Колоса". Таким чином, луганському клубу і УПЛ потрібно шукати нову дату для цієї гри.

Нагадаємо, луганська "Зоря" в турнірній таблиці групи В Ліги конференцій після двох турів посідає друге місце, набравши 4 очки. Лідирує в групі бельгійський "Гент", у якого також 4 бали. "Маккабі" Тель-Авів йде на 3-й позиції з 3 очками. Замикає квартет "Брейдаблік", що має в пасиві дві поразки.

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