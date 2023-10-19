Збірні Бельгії та Швеції не дограватиме поєдинок 8-го туру кваліфікації Євро-2024.

У Європейському футбольному союзі прийняли остаточне рішення щодо матчу 8-го туру кваліфікації Євро-2024 з футболу між збірними Бельгії та Швеції, який був перерваний через теракт у Брюсселі.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, цю зустріч догравати не будуть, а результат першого тайму - 1:1 - затверджений, як фінальний результат поєдинку. Крім того, отримані жовті картки в цій грі залишаються дійсними - в першому таймі Маттіас Сванберг заробив "гірчичник".

Рішення УЄФА обґрунтоване тим, що наступного дня догравання поєдинку було неможливим. Асоціації футболу Бельгії та Швеції були не проти зафіксувати рахунок 1:1.

Відео дня

Таким чином, Бельгія і Швеція отримають по одному очку. В активі бельгійців буде 17 зароблених очок за 7 зіграних матчів, у Швеції - 7 набраних балів у шести іграх.

Відзначимо, що збірна Бельгії займає перше місце в групі F і вже гарантувала собі вихід на Євро-2024. Збірна Швеції залишається на третьому місці і вже втратила шанс пробитися на континентальну першість.

Нагадаємо, матч Бельгія - Швеція відбувся 16 жовтня в Брюсселі. По ходу зустрічі стало відомо про терористичну атаку, що сталася приблизно за півтори години до початку гри в центрі міста, в результаті якої два вболівальники збірної Швеції загинули, а ще один був поранений.

Після першого тайму за рахунку 1:1 було оголошено, що матч не буде дограний.

Вас також можуть зацікавити новини: