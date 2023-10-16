Визначилися вже сім учасників фінального турніру чемпіонату Європи-2024.

З 14 червня по 14 липня наступного року в десяти німецьких містах пройде фінальний турнір Євро-2024 з футболу.

Участь у турнірі візьмуть 24 команди.

Згідно з регламентом турніру, 20 команд-учасників Євро-2024 визначаються через відбірковий турнір, який проходить з березня по листопад поточного року. Путівки на ЧЄ отримують збірні, які займуть перші і другі місця в своїх групах.

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Ще три путівки на континентальну першість будуть розіграні в двораундовому плей-офф Ліги націй між 12-ма кращими збірними, які не потраплять на Євро-2024 безпосередньо.

Збірна Німеччини, як країна-господиня турніру, автоматично потрапила на чемпіонат Європи-2024.

Учасники Євро-2024 з футболу:

Німеччина

Франція

Бельгія

Португалія

Іспанія

Шотландія

Туреччина

Нагадаємо, чинним переможцем чемпіонату Європи є збірна Італії, яка у фіналі Євро-2020 перемогла Англію на "Уемблі" в серії пенальті.

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