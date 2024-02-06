"Шахтар" перепідписав контракт з бразильським вінгером Педріньо.

Бразильський півзахисник Педріньо, який грає за "Атлетіко Мінейро", повернеться в донецький "Шахтар".

25-річний футболіст підписав з "гірниками" новий контракт, повідомляє офіційний сайт донеччан.

Нова угода бразильця з донецьким клубом діятиме до 30 червня 2029 року.

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Таким чином, з липня 2024 року Педріньо знову гратиме за "Шахтар". До цього часу бразилець продовжить виступати за "Атлетіко Мінейро".

Нагадаємо, Педріньо перейшов до "Шахтаря" влітку 2021 року з португальської "Бенфіки". Трансфер бразильця обійшовся донецькому клубу в 18 мільйонів євро. Це другий найдорожчий вхідний трансфер в історії клубу - більше "гірники" заплатили тільки за Бернарда (25 мільйонів євро).

У сезоні-2021/22 Педріньо зіграв за "Шахтар" 19 матчів, в яких забив 4 голи. З "гірниками" він виграв Суперкубок України.

Після початку повномасштабної війни в Україні Педріньо скористався правилом ФІФА, яке дозволяло легіонерам припиняти контракти з клубами, і відправився в оренду в "Атлетіко Мінейро". У складі бразильського клубу він зіграв 43 матчі у всіх турнірах і віддав 3 гольові передачі.

Відзначимо, що в зимове міжсезоння "Шахтар" витратив солідну суму на посилення складу. "Гірник" підписали 21-річного вінгера Кевіна (12 мільйонів євро + 3 мільйони євро бонусів) і 20-річного центрального півзахисника Марлона Гомеса (12 мільйонів євро + 4 мільйони євро бонусів).

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