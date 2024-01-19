Кевін підписав з "Шахтарем" п'ятирічний контракт.

"Шахтар" завершив трансфер нападника бразильського "Палмейраса" Кевіна.

21-річний футболіст підписав з "гірниками" контракт на 5 років, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

За інформацією ЗМІ, трансфер Кевіна обійшовся "Шахтарю" в 15 мільйонів євро (12 мільйонів гарантованих виплат і три мільйони можливих бонусів).

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У складі донецького клубу Кевін гратиме під 37-м номером.

Відзначається, що 21-річний бразилець може зіграти на обох флангах атаки і під нападником.

Кевін став першим новачком донецького "Шахтаря" в зимове трансферне вікно.

Додамо, що Кевін є вихованцем клубу "Деспортіво Бразіл". З літа 2020 року він грає за "Палмейрас".

У 2023 році 21-річний нападник зіграв 11 матчів у складі "Палмейраса" і став з командою чемпіоном Бразилії.

Нагадаємо, першу частину сезону "Шахтар" завершив на 4-й позиції в турнірній таблиці УПЛ. В активі "гірників" 31 очко.

У лютому донеччани зіграють з "Марселем" в 1/16 фіналу Ліги Європи.

В даний час "Шахтар" знаходиться на зборах в турецькому Белеку, які будуть проходити з 14 січня по 13 лютого. В рамках цих зборів у "гірника" заплановано 6 контрольних матчів.

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