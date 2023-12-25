"Шахтар" планує заробити на трансфері Георгія Судакова 40 мільйонів євро.

Півзахисник "Шахтаря" і збірної України Георгій Судаков може перебратися в іспанський чемпіонат.

За інформацією видання Xcatalunya, 21-річний українець потрапив у сферу інтеерсів "Барселони".

Повідомляється, що скаути "блаугранас" пильно спостерігали за грою Судакова в очній зустрічі "Шахтаря" і "Барселони" у четвертому турі групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА. Поєдинок завершився мінімальною перемогою "гірників" з рахунком 1:0.

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Нагадаємо, Георгій Судаков є однією з пріоритетних цілей "Ювентуса" на зимове трансферне вікно. За інформацією ЗМІ, туринський гранд готовий віддати за лідера "Шахтаря" 15 мільйонів євро.

Крім того, в послугах Судакова зацікавлені "Арсенал", "Челсі", "Манчестер Сіті", "Брайтон" і кілька клубів з Португалії, включаючи "Бенфіку".

Георгій Судаков в поточному сезоні зіграв 16 матчів у складі "Шахтаря" у всіх турнірах. На його рахунку три голи і одна гольова передача.

Всього на рахунку 21-річного півзахисника 13 голів і 13 гольових передач в 85 матчах за "Шахтаря". Також в його активі 12 матчів і 1 гол у складі національної збірної України.

За повідомленнями преси, донецький клуб планує заробити на продажу свого таланту не менше 40 мільйонів євро.

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