Георгій Судаков поділився очікуваннями від майбутнього матчу з Італією.

Півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков розповів про підготовку збірної України до вирішального поєдинку кваліфікації Євро-2024 проти національної команди Італії.

24-річний футболіст зазначив, що "синьо-жовті" мріють потрапити на ЧЄ-2024 з футболу і будуть боротися за перемогу у грі проти "Скуадри Адзурри".

"Стиль і принципи гри після приходу Реброва не змінилися, нам подобається грати в атаці, володіти м'ячем. Маючи більше партнерів по команді в Європі, ми маємо більше впевненості та міжнародного досвіду. Мудрик і Трубін тепер, так би мовити, приносять більше енергії і знань.

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Хто з "Скуадри Адзурри" мені подобається? Півзахисники - Дзаньоло, Барелла, Локателлі. Італія дуже сильна, вони чинні чемпіони Європи, я дуже поважаю їх. Але ми будемо боротися за перемогу і докладемо всіх зусиль. Перемогти Італію і потрапити на євро - це наша мрія. Після настання миру, звичайно", - наводить слова Судакова La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, збірна України зіграє з Італією в заключному турі кваліфікації Євро-2024. Переможець цієї гри отримає пряму путівку на чемпіонат Європи.

Додамо, що через повномасштабне вторгнення російських окупантів збірна України номінально домашній матч проти Італії проведе в німецькому Леверкузені на стадіоні "БайАрена". Поєдинок відбудеться 20 листопада о 21:45 за київським часом.

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