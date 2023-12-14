"Шахтар" завершив груповий турнір Ліги чемпіонів з 9 очками в активі.

У середу, 13 грудня, відбувся поєдинок шостого туру групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Порту" приймав донецький "Шахтар".

Гра проходила на стадіоні "Драгау" і завершилася перемогою португальського клубу.

У складі португальського клубу забитими м'ячами відзначилися Вендерсон Галено (дубль), Мехді Таремі, Пепе та Шику Консейсау. У гостей по голу у свій актив записали Данило Сікан та Егіналдо. Також у господарів автоголом відзначився Стефен Еуштакіу.

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"Порту" - "Шахтар" - 5:3

Голи: Галену 9, 43, Таремі 62, Пепе, Консейсау 82 - Сікан 29, Еустаукіо (автогол 73), Егіналду 88

"Порту": Кошта, Санусі, Пепе (Франко 81), Кардозу, Санчес (Маріу 78), Галену (Хайме 88), Еустаукіо (Груїч 81), Варела, Пепе, Таремі, Еванілсон (Консейсау 81)

"Шахтар": Різник, Матвієнко, Ракицький (Келсі 72), Бондар, Гочолейшвілі, Криськів (Невертон 59), Судаков, Степаненко, Бондаренко, Зубков, Сікан

Попередження: Судаков 54, Назарина 90, Бондар 90+1

Огляд матчу:

У паралельному поєдинку "Антверпен" сенсаційно обіграв "Барселону" (3:2).

У бельгійського клубу, який вирвав перемогу у компенсований час, забитими м'ячами відзначилися Артур Вермерен, Вінсент Янссен та Джордж Іленіхена. Каталонці відповіли точними ударами у виконанні Феррана Торреса та Марка Гіу.

"Антверпен" - "Барселона" - 3:2

Голи: Вермерен, 2, Янссен, 56, Іленіхена, 90+2 - Ферран Торрес, 35, Гую, 90+1

"Антверпен": Бютез, де Лает (ван ден Бош, 90+3), Альдервейрельд, Кулібалі, Вейндал, Керк (Батай, 69), Кейта, Вермерен, Юсуф, Еджуке (Корбані, 80), Янссен (Іленіхена, 79)

"Барселона": Пенья, Форт (Канселу, 60), Кунде, Крістенсен, Бальде, Фермін Лопес (Педрі, 61), Ромеу (Гюндоган, 60), Роберто (Касадо, 76), Ямаль, Левандовський (Гую, 72), Ферран Торрес

Попередження: Вейндал, 23, де Лает, 90, Батай, 90+5 - Ямаль, 42, Роберто, 53, Ферран Торрес, 90+5

Огляд матчу:

Донецький "Шахтар" завершив груповий турнір Ліги чемпіонів з 9 балами в активі. "Гірники" посіли третє місце в групі Н і завоювали путівку в плей-офф Ліги Європи. "Порту" фінішував на другій сходинці з 12 балами. Перше місце в групі посіла "Барселона", яка набрала 12 балів. Останнє місце зайняв "Антверпен" - 3 очки.

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