Донецький "Шахтар" вже погодив умови особистого контракту з Марлоном Гомесом.

Донецький "Шахтар" готовий витрачати колосальні суми на посилення складу цієї зими.

За інформацією авторитетного журналіста Фабріціо Романо, "гірники" ведуть переговори з "Васко да Гама" щодо трансферу 20-річного півзахисника молодіжної збірної Бразилії Марлона Гомеса.

Джерело зазначає, що "Шахтар" вступив у переговори з представниками бразильського клубу, а також вже погодив умови особистого контракту з самим гравцем.

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Інформацію про переговори між "Шахтарем" і "Васко да Гама" також підтвердив бразильський журналіст Лукас Педроса. За його даними, "Шахтар" зробив вже другу пропозицію бразильському клубу щодо трансферу 20-річного хавбека. Повідомляється, що "гірники" запропонували за Марлона 16 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Варто відзначити, що "Васко да Гама" володіє тільки 85% економічних прав на футболіста. Ще 15% зберіг рідний клуб Марлона - "Нова-Ігуасу".

Марлон Гомес дебютував у складі першої команди "Васко да Гама" у 2022 році. На його рахунку 45 матчі, два голи і три гольові передачі.

Центральний півзахисник також регулярно викликається в молодіжну збірну Бразилії, у складі якої він став тріумфатором Копа Америка-2023 U-20. На даний момент Марлон Гомес знаходиться в розташуванні збірної Бразилії, яка готується у Венесуелі взяти участь у передолімпійському турнірі КОНМЕБОЛ.

Портал Transfermarkt оцінює Марлона Гомеса в 6 мільйонів євро.

Нагадаємо, першим новачком "Шахтаря" в зимове трансферне вікно став бразильський нападник Кевін. Його трансфер обійшовся "гірникам" в 15 мільйонів євро з урахуванням бонусів. Контракт з футболістом був підписаний на п'ять років.

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