"Шахтар" у контрольному матчі обіграв "Пюнік" з Вірменії.

У понеділок, 22 січня, донецький "Шахтар" зіграв свій перший матч у 2024 році. В рамках навчально-тренувального збору в Туреччині "гірники" в контрольному поєдинку впевнено обіграли "Пюнік".

Вже на 14-й хвилині першою результативною дією за донецький клуб відзначився багатомільйонний новачок "Шахтаря" Кевін. Бразилець отримав м'яч на фланзі, обіграв захисника, увірвався до штрафного майданчика і віддав прекрасну передачу на Зубкова, який ударом в один дотик відправив м'яч у сітку воріт.

На 82-й хвилині "гірники" подвоїли свою перевагу - відзначився 17-річний півзахисник "Шахтаря" Віктор Цуканов, який скористався грубою помилкою захисників "Пюніка".

"Шахтар" - "Пюнік" - 2:0

Голи: Зубков, 14, Цуканов, 82

"Шахтар" (1 тайм): Різник, Бондар, Степаненко, Судаков, Зубков, Сікан, Азаров, Бондаренко, Матвієнко, Конопля, Кевін

"Шахтар" (2 тайм): Рудько, Невертон, Гочолеішвілі, Лемкін, Ракіцький, Назаріна, Очеретько, Егіналду, Швед, Педріньо, Криськів

Огляд матчу:

Відзначимо, що бразилець Кевін став першим і поки єдиним новачком "Шахтаря" в зимове трансферне вікно. За молодого бразильця "гірники" заплатили "Палмейрасу" 12 мільйонів євро. Кевін підписав з донеччанами контракт на 5 років.

Тренувальний збір "Шахтаря" в турецькому Белеку розпочався 14 січня і триватиме до 13 лютого. В рамках цього збору команда Маріно Пушича планує провести шість контрольних матчів.

Перший офіційний матч "Шахтар" зіграє 15 лютого проти французького "Марселя" в рамках плей-офф Ліги Європи УЄФА.

Нагадаємо, після першої половини сезону "Шахтар" займає четверте місце в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги. За 15 матчів "гірники" набрали 31 очко.

Перший поєдинок в рамках УПЛ "Шахтар" зіграє 24 лютого проти "Олександрії".

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