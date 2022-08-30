Роман Яремчук повернувся в бельгійський чемпіонат.

Нападник національної збірної України Роман Яремчук покинув португальську "Бенфіку" і перебрався в "Брюгге".

Про це повідомляє офіційний сайт бельгійського клубу.

Контракт українського форварда підписаний на 4 сезони, до літа 2026 року.

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За даними ЗМІ, "Бенфіка" заробить на трансфері Яремчука 16 мільйонів євро плюс 3 мільйони євро бонуси, а також 10% від подальшого перепродажу гравця. Це робить українського нападника найдорожчим придбанням в історії "Брюгге".

У новій команді Роман Яремчук гратиме під 70 номером.

Примітно, що в складі "Брюгге" також виступає українець Едуард Соболь.

Додамо, Роман Яремчук вже грав у бельгійському чемпіонаті. У період з 2017 по 2021 рік він захищав кольори "Гента". За "буйволів" Яремчук відіграв 152 матчі у всіх турнірах, в яких забив 61 м'яч.

Яремчук перейшов в "Бенфіку" з "Гента" влітку 2021 року за 17 мільйонів євро. У складі португальського клубу українець зіграв 48 матчів і забив 9 голів.

Роман Яремчук є вихованцем київського "Динамо", але закріпитися в першій команді українського гранда не зумів. Також в Україні він виступав за "Олександрію" на правах оренди.

Нагадаємо, "Брюгге" є чинним чемпіоном Бельгії з футболу і володарем Суперкубка країни.

У поточному сезоні клуб займає третє місце в турнірній таблиці бельгійської першості, маючи після шести зіграних ігор 13 балів.

"Брюгге" зіграє у груповому раунді Ліги чемпіонів цього сезону. Новий клуб Яремчука потрапив в одну групу з іспанським "Атлетіко", португальським "Порту" і німецьким "Байєром".

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