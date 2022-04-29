Футболіст португальської "Бенфіки" і збірної України Роман Яремчук поділився своєю думкою з приводу мовного питання в Україні.
В інтерв'ю програмі "Денисов Time" нападник заявив, що діти в Україні повинні вивчати тільки українську мову. Водночас Яремчук зазначив, що в Україні нікого не ущемляють за російську мову.
"Я вважаю, що в Україні має бути тільки одна мова - українська. Наші діти повинні вчити тільки українську мову.
Але якщо ти хочеш розмовляти з кимось російською - будь ласка. Це твій вибір. В Україні нікого не ущемляють за російську мову. У мене багато друзів з "Динамо" і "Шахтаря", які говорять російською. Це нормально.
Я зі своєю дитиною розмовляю українською мовою. А дружина, яка з Чернігова - суржиком. Зі мною дружина намагається українською розмовляти, з батьками вона розмовляє російською.
У дитячому садку сина більше португальської мови. Хотілося б, щоб було більше англійської", - сказав Яремчук.
Нагадаємо, раніше Роман Яремчук звернув увагу світової спільноти на кількість жертв серед дітей і мирних жителів в результаті військової агресії Росії.
Роман Яремчук: кар'єра в "Бенфіці"
- Яремчук перейшов до "Бенфіки" з бельгійського "Гента" 31 липня. Він підписав контракт на п'ять років, а сума трансферу склала 17 мільйонів євро.
- Після дебютного матчу "Бенфіка" на час перейменувала свій Twitter в честь Яремчука.
- 25 вересня Яремчук відзначився першим дублем у складі "Бенфіки". Потім він довго не забивав у чемпіонаті Португалії - суху серію вдалося перервати 19 грудня.
- 8 грудня Яремчук забив свій перший гол у кар'єрі на груповому етапі Ліги чемпіонів - у ворота свого колишнього клубу "Динамо".
- У поточному сезоні Роман Яремчук зіграв за "Бенфіку" 41 матч, у яких відзначився 9 забитими голами та 6 результативними передачами.