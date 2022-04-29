Український нападник зазначив, що в Україні нікого не ущемляють за російську мову.

Футболіст португальської "Бенфіки" і збірної України Роман Яремчук поділився своєю думкою з приводу мовного питання в Україні.

В інтерв'ю програмі "Денисов Time" нападник заявив, що діти в Україні повинні вивчати тільки українську мову. Водночас Яремчук зазначив, що в Україні нікого не ущемляють за російську мову.

"Я вважаю, що в Україні має бути тільки одна мова - українська. Наші діти повинні вчити тільки українську мову.

Але якщо ти хочеш розмовляти з кимось російською - будь ласка. Це твій вибір. В Україні нікого не ущемляють за російську мову. У мене багато друзів з "Динамо" і "Шахтаря", які говорять російською. Це нормально.

Я зі своєю дитиною розмовляю українською мовою. А дружина, яка з Чернігова - суржиком. Зі мною дружина намагається українською розмовляти, з батьками вона розмовляє російською.

У дитячому садку сина більше португальської мови. Хотілося б, щоб було більше англійської", - сказав Яремчук.

Нагадаємо, раніше Роман Яремчук звернув увагу світової спільноти на кількість жертв серед дітей і мирних жителів в результаті військової агресії Росії.

Роман Яремчук: кар'єра в "Бенфіці"