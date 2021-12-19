Українець не забивав у португальській лізі з 25 вересня.

В рамках 15-го туру чемпіонату Португалії "Бенфіка" приймала "Марітіму". Український нападник Роман Яремчук відзначився результативною грою в цьому матчі.

Яремчук вийшов у стартовому складі "Бенфіки" і записав собі в актив гол і результативну передачу.

Він перервав свою суху серію в португальській лізі, яка тривала з 25 вересня.

На 48-й хвилині матчу українець асистував Рафі Сілві. Яремчук віддав пас на хід в центр, після якого півзахисник вийшов на голкіпера і реалізував свій шанс.

На 57-й хвилині вже Яремчук забив з пасу Рафи Сілви - він в дотик направив м'яч у ворота.

Роман Яремчук: кар'єра в "Бенфіці"

Яремчук перейшов до "Бенфіки" з бельгійського "Гента" 31 липня. Він підписав контракт на п'ять років, а сума трансферу склала 17 мільйонів євро.

Після дебютного матчу "Бенфіка" на деякий час перейменувала свій Twitter на честь Яремчука.

Нападник провів за лісабонців 21 матч у всіх турнірах, забивши 6 голів і віддавши 3 гольові передачі.

25 вересня Яремчук відзначився першим дублем у складі "Бенфіки".

8 грудня Яремчук забив свій перший гол у кар'єрі на груповому етапі Ліги чемпіонів - у ворота свого колишнього клубу "Динамо".

Автор: Антон Дудар