Роман Яремчук / фото REUTERS

В рамках 15-го туру чемпіонату Португалії "Бенфіка" приймала "Марітіму". Український нападник Роман Яремчук відзначився результативною грою в цьому матчі.

Яремчук вийшов у стартовому складі "Бенфіки" і записав собі в актив гол і результативну передачу.

Він перервав свою суху серію в португальській лізі, яка тривала з 25 вересня.

На 48-й хвилині матчу українець асистував Рафі Сілві. Яремчук віддав пас на хід в центр, після якого півзахисник вийшов на голкіпера і реалізував свій шанс.

На 57-й хвилині вже Яремчук забив з пасу Рафи Сілви - він в дотик направив м'яч у ворота.

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Роман Яремчук: кар'єра в "Бенфіці"

Автор: Антон Дудар