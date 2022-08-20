Півзахисник збірної Бразилії Каземіро вирішив спробувати свої сили в АПЛ.

"Манчестер Юнайтед" і мадридський "Реал" погодили трансфер півзахисника збірної Бразилії Каземіро.

Про це повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

Офіційна презентація Каземіро відбудеться після вирішення візових питань та проходження гравцем медогляду для нового клубу.

Раніше повідомлялося, що за 30-річного Каземіро "Реал" отримає 60 мільйонів євро, ще 10 мільйонів євро можуть бути виплачені в якості бонусів.

Бразилець підпише контракт з "МЮ" на 4 роки, до літа 2026 року, із зарплатою в 18 млн євро на рік.

З уже екс-партнером по команді тепло попрощався лідер "Реала" Лука Модріч.

"Дорогий Каземіро, Я до сих пір пам'ятаю твій дебют в нашому клубі. Як ти нервував! Я просив тебе бути спокійними, і тепер я думаю про це і дивлюся, чим це обернулося. Чого ти досяг! Це був мій перший сезон, і ніхто з нас не міг уявити, що приготував для нас футбол. Ти став справжнім лідером. Ти був лідером для своїх товаришів по команді і для Мадрида. Ми завжди будемо пам'ятати тебе.

Ми багато виграли разом, але я збережу моменти, які ніхто не бачить. Перш за все це епізоди з жартами, тому що ти завжди був у гарному настрої, навіть в моменти напруги або в моменти помилок. Сміх з тобою завжди надавав мені душевного спокою", - наводить слова Модріча Marca.

Раніше УНІАН повідомляв, що бажання Каземіро перейти в "Манчестер Юнайтед" підтвердив головний тренер "Реала" Карло Анчелотті.

Нагадаємо, "Манчестер Юнайтед" програв два стартових тури нового сезону АПЛ і знаходиться на останньому місці в турнірній таблиці. У 1-му турі "червоні дияволи" поступилися "Брайтону" з рахунком 1:2, а в другому були розгромлені "Брентфордом" (0:4).

Каземіро: кар'єра і досягнення

Футболіст є вихованцем бразильського "Сан-Паулу". З цієї команди він влітку 2013 року перейшов в мадридський "Реал".

За "вершкових" Каземіро в цілому зіграв 336 матчів, забив 31 гол і віддав 29 гольових передач.

Разом з "Реалом" бразилець п'ять разів вигравав Лігу чемпіонів, тричі ставав чемпіоном Іспанії і стільки ж разів - переможцем Клубного чемпіонату світу.

У складі збірної Бразилії Каземіро виступає з 2011 року. Разом з нею він став володарем Кубка Америки-2019, брав участь у матчах чемпіонату світу-2018. За національну команду у Каземіро 63 гри і п'ять голів.

Вас також можуть зацікавити новини: