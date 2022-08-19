"Реал" втратить одного з провідних своїх футболістів.

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті підтвердив інформацію про те, що півзахисник мадридської команди і національної збірної Бразилії Каземіро хоче продовжити кар'єру в "Манчестер Юнайтед".

"Я розмовляв з Каземіро, він хоче отримати новий виклик. Клуб це розуміє, поважаємо його рішення. Він хоче піти, ніхто не буде намагатися його переконати. Я поважаю Каземіро і вислухав його бажання.

Переговори тривають, завтра він не зіграє проти "Сельти". Нічого ще офіційно не підтверджено, але так, Каземіро має намір залишити команду. У нас вже є для нього заміна, ми підписали Чуамені, він був одним з найкращих на ринку. Також у нас є Кроос і Камавінга", – сказав Анчелотті на прес-конференції.

Повідомляється, що "червоні дияволи" вже погодили з Каземіро контракт на чотири роки з зарплатою в 18 мільйонів євро на рік. Очікується, що "Реал" заробить на трансфері бразильського хавбека 70 мільйонів євро.

У минулому сезоні на рахунку Каземіро 1 гол і 4 асисти в 48 матчах за "Реал" у всіх турнірах.

Трансферна вартість 30-річного бразильця оцінюється в 40 мільйонів євро. Його контракт з "Реалом" розрахований до літа 2025 року.

Нагадаємо, "Манчестер Юнайтед" програв два стартових тури нового сезону АПЛ і знаходиться на останньому місці в турнірній таблиці. у 1-му турі "червоні дияволи" поступилися "Брайтону" з рахунком 1:2, а в другому були розгромлені "Брентфордом" (0:4).

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