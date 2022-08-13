Видатний італієць у 2024 році піде на пенсію.

Карло Анчелотті заявив, що завершить тренерську кар’єру у 2024 році. 63-річний фахівець вирішив, що його останнім місцем роботи буде мадридський "Реал". Саме у 2024 році його контракт з "Реалом" добіжить кінця.

"Цей етап у "Реалі" завершить мою кар’єру. Після "білих" я зупинюся. "Реал" - вершина футболу. Є сенс покінчити з цим після цього досвіду", - сказав італійський тренер для 90Min.

Карло Анчелотті 10 серпня вчетверте в кар'єрі привів свою команду до перемоги в матчі за Суперкубок УЄФА. За цим показником він став абсолютним лідером в історії.

Він у минулому сезоні виграв чемпіонат Іспанії вперше у своїй кар’єрі. Раніше "Тато Карло" ставав чемпіоном Італії з "Міланом", вигравав чемпіонат Англії з "Челсі", чемпіонат Німеччини з "Баварією", а також французьку Лігу 1 на чолі ПСЖ. Фахівець став першим тренером в історії футболу, який виграв всі топ-5 європейських ліг.

З італійським "Міланом" Карло двічі перемагав у Лізі чемпіонів - у 2003 та 2007 роках. З "Реалом" він це зробив у 2014 та 2022 роках. Анчелотті - рекордсмен серед тренерів за кількістю перемог в ЛЧ.

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