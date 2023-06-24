Артем Довбик може перебратися в клуб Серії А.

Нападник "Дніпра-1" та національної збірної України Артем Довбик може продовжити свою кар'єру в чемпіонату Італії.

За інформацією авторитетного журналіста Альфредо Педулли, в послугах 26-річного українця зацікавлений римський "Лаціо".

Повідомляється, що італійський клуб вже контактував з українською стороною.

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Римський клуб готовий заплатити за Артема Довбика 10-12 мільйонів євро плюс бонуси і відсоток від майбутніх продажів.

Варто відзначити, що за Довбиком стежать і інші італійські клуби. Зокрема, що в послугах українця зацікавлений "Торіно". Крім того, форвардом "Дніпра-1" цікавляться португальський "Порту", іспанська "Жирона" і турецький "Трабзонспор".

У минулому сезоні Довбик відзначився 24 забитими голами у складі "Дніпра-1" в 30 матчах УПЛ і став найкращим бомбардиром чемпіонату України.

Всього на рахунку Довбика 84 матчі за "Дніпро-1", 53 голи і 14 гольових передач. У складі збірної України Артем зіграв 18 ігор і забив 6 м'ячів.

Додамо, що за підсумками минулого сезону "Лаціо" посів друге місце в турнірній таблиці Серії А і зіграє в наступному сезоні в груповому раунді Ліги чемпіонів УЄФА.

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