Садіо Мане близький до переїзду на Близький Схід.

Вінгер мюнхенської "Баварії" Садіо Мане погодився на перехід в "Аль-Наср".

Як повідомляє L'Équipe, 31-річний сенегалець домовився з командою із Саудівської Аравії. Незабаром буде офіційне оголошення. "Баварія" отримає за Мане 32 мільйони євро.

За "Аль-Наср" виступають Кріштіану Роналду і Марцело Брозович.

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Нагадаємо, влітку 2022 року Мане перейшов з "Ліверпуля" до "Баварії" за 35 мільйонів фунтів.

Садіо Мане: досягнення

У сезоні 2018/19 Мане виграв "Золоту бутсу" англійської Прем'єр-ліги.

Минулого року Садіо привів збірну Сенегалу до тріумфу на Кубку африканських націй.

Мане разом з "Ліверпулем" перемагав у Лізі чемпіонів один раз і ще двічі доходив до фіналу елітного турніру. З "червоними" Мане одного разу виграв золоті медалі АПЛ.

У 2019 році Мане зайняв четверте місце в голосуванні за нагороду "Золотий м'яч". Тоді лише Мессі, ван Дейк і Роналду випередили сенегальця.

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