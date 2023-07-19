"Баварія" дуже потужно почала підготовку до нового сезону.

У вівторок, 18 липня, в рамках підготовки до нового сезону "Баварія" зіграла контрольний поєдинок проти клубу "Роттах-Егерн".

Гра завершилася розгромною перемогою мюнхенського гранда з рахунком 27:0.

Футболісти мюнхенського клубу в першій половині зустрічі забили у ворота суперника 18 голів - по п'ять м'ячів в активі Джамала Мусіали і Матіса Теля, три голи забив Серж Гнабрі, ще по одному м'ячу забили Альфонсо Девіс, Конрад Лаймер, Нуссаїр Мазрауї, Дайот Упамекано і Лерой Сане.

У другому таймі мюнхенці забили в два рази менше голів - 9. Пента-триком відзначився Марсель Забітцер, по голу в активі Рафаеля Геррейро, Раяна Гравенберха, Кінгслі Комана і Садіо Мане.

"Баварія" - "Роттах-Егерн" - 27:0

"Баварія"(1-й тайм): Ульрайх, Мазрауї, Упамекано, Павар, Девіс, Кімміх, Лаймер, Сане, Мусіала, Тель, Гнабрі

"Баварія"(2-й тайм): Шенк, Кабадаї, Станішич, Сарр, Геррейру, Гравенберх, Горецька, Мане, Забітцер, Коман, Шупо-Моттінг (56, Ваннер)

Огляд матчу:

Додамо, що "Роттах-Егерн" виступає в дев'ятому за силою дивізіоні чемпіонату Німеччини з футболу.

Варто відзначити, що "Роттах-Егерн" і "Баварія" зустрічалися в 2019 році також в товариській грі. Тоді зустріч завершилася з рахунком 23:0 на користь мюнхенського гранда.

Нагадаємо, "Баварія" в минулому сезоні стала чемпіоном Бундесліги, завоювавши 33-й чемпіонський титул у своїй історії. Матч проти "Роттах-Егерна" став першою грою команди Томаса Тухеля після виходу з відпустки.

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