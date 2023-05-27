У суботу, 27 травня, відбулися матчі заключного 34-го туру німецької Бундесліги.
За підсумками цього туру визначився чемпіон Німеччини з футболу. Ним стала мюнхенська "Баварія", яка перемогла в гостях "Кельн".
Варто відзначити, що перед цим туром доля чемпіонського титулу була в руках дортмундської "Боруссії". Однак "джмелі" в заключному турі сенсаційно втратили очки на своєму полі в грі з "Майнцом" і втратили шанс вперше за 11 років виграти Бундеслігу.
Нагадаємо, востаннє "Боруссія" Дортмунд ставала чемпіоном Німеччини в сезоні-2011/2012 під керівництвом Юргена Клоппа.
Чемпіонат Німеччини. Результати 34-го туру
"Боруссія" Д - "Майнц" - 2:2
Голи: Геррейро, 69, Зюле, 90+6 - Ханче-Ольсен, 15, Онісіво, 24
Огляд матчу:
"Кельн" - "Баварія" - 1:2
Голи: Любічич, 81 пен - Коман, 8, Мусіала, 89
Огляд матчу:
"Айнтрахт" - "Фрайбург" - 2:1
Голи: Коло Муані, 83, Діна, 90+1 - Грифо, 45
"Боруссія" М - "Аугсбург" - 2:0
Голи: Нец, 4, Хофманн, 40
"Бохум" - "Байєр" - 3:0
Голи: Форстер, 19, Асано, 34, Штегер, 86
"Вольфсбург" - "Герта" - 1:2
Голи: Камінський, 2 - Маза, 55, Ріхтер, 68
"РБ Лейпциг" - "Шальке" - 4:2
Голи: Лаймер, 10, Нкунку, 19, 90+4, Поульсен, 82 - Камінські, 28, Орбан, 49 аг
"Уніон" - "Вердер" - 1:0
Гол: Хедіра, 81
"Штутгарт" - "Хоффенхайм" - 1:1
Голи: Томас, 80 - Бебу, 75
Підсумкове турнірне становище команд в Бундесліги
Мюнхенська "Баварія" і "Боруссія" Дортмунд набрали по 71 балу і посіли перше і друге місця відповідно. Мюнхенці випередили "джмелів" завдяки кращій різниці забитих і пропущених голів. Третє місце за підсумками чемпіонату посів "РБ Лейпциг" з 66 очками. "Уніон Берлін" фінішував четвертим, набравши 62 бали. Таким чином, саме ці чотири клуби представлять Німеччину в Лізі чемпіонів в наступному сезоні.
У груповий раунд Ліги Європи за підсумками сезону путівку завоював "Фрайбург", який фінішував п'ятим з 59 очками.
"Байєр" посів шосте місце, набравши 50 очок, і кваліфікувався в Лігу конференцій.
Покинули Бундеслігу берлінська "Герта" (18-е місце, 29 очок) і "Шальке" (17-е місце, 31 очко). "Штутгарт" з 33 балами фінішував 16-м і зіграє матч за право залишитися в Бундеслізі з командою, яка займе третє місце у Другій Бундеслізі.