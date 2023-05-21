Востаннє "Боруссія" брала чемпіонат Німеччини у сезоні 2011/12.

У неділю, 21 травня, відбувся поєдинок 33-го туру німецької Бундесліги, в якому "Аугсбург" зустрічався з дортмундською "Боруссією".

Гра проходила на стадіоні "ВВК Арена" і завершилася перемогою гостей 0:3.

У першому таймі "джмелі" не змогли забити попри своє тотальне домінування на полі. А ось у другій половині зустрічі вони тричі розписалися у воротах Томаша Коубека. Дубль на рахунку Себастьєна Алле, ще один м'яч забив Юліан Брандт.

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34-й тур стане останнім в сезоні Бундесліги. "Баварія" та "Боруссія" підходять до цього рубежу з різницею у два очки на користь "джмелів" (70 проти 68). В останньому турі мюнхенський гранд завітає в гості до "Кельну", а дортмундська команда вдома прийме "Майнц". Таким чином, "Боруссія" на очах у рідної публіки може виграти золоті медалі Бундесліги, тому що все у їхніх руках - "Баварія" вже не може повпливати на ситуацію критичним чином.

Востаннє "Боруссія" брала чемпіонат Німеччини у сезоні 2011/12. Після того "Баварія" неодмінно всі роки вигравала Бундеслігу.

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